Il Parco di Pantelleria annuncia l'evento dedicato all'asino pantesco

10/06/2025 17:15:00

Si è concluso il weekend ad Ambelia (Ct) con la Fiera Mediterranea del Cavallo che ha regalato ai visitatori un ricco programma di eventi di cultura, arte e spettacolo che ha visto protagonista una grande biodiversità di cavalli ed asini in tandem con persone di tutte le età. L'evento ha celebrato il patrimonio di biodiversità siciliano, sottolineando la sua importanza per la conservazione e valorizzazione delle identità culturali e per la promozione di attività ludiche e ricreative.

Milko Vitale, geologo del Parco, in accordo con il commissario straordinario Italo Cucci, ha confermato l’attenzione dell’Ente nel portare avanti il progetto di valorizzazione e promozione di attività formative alle guide del Parco ed operatori turistici per l'implementazione di attività ecoturistiche e terapeutiche in compagnia dell'asino pantesco, garantendo sempre il benessere psicofisico degli animali utilizzati in queste attività. L'Asino Pantesco, noto per la sua resistenza e duttilità, era una volta ricercato in tutta la penisola, ma la sua popolazione è diminuita a causa di migrazioni e incroci. Nel 1989, l'Azienda Foreste ha avviato un progetto di ricerca per individuare esemplari con caratteristiche genetiche vicine alla razza pura. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e all'applicazione di tecniche come il trasferimento embrionale, è stato possibile così lavorare per la conservazione di questa specie.

Durante la Fiera Mediterranea del Cavallo di Ambelia è stato anche ricordato e onorato Antonio Console, che ha collaborato alla reintroduzione della razza asinina pantesca con il Dipartimento Sviluppo Rurale. Console ha incentivato il mantenimento della biodiversità delle specie in via d'estinzione, tra cui l'Asino Pantesco, e ha lavorato a stretto contatto con esperti come il Prof. Salvatore Manlio Balbo e il Prof. Rognoni della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.

Il Parco di Pantelleria ha annunciato ufficialmente l’organizzazione di un evento che si terrà il 7 ed il 12 Ottobre in occasione della settimana del pianeta terra: Pantesco Asinesco Pantelleria Asinabile Festival. Un appuntamento, aperto a tutti, dedicato alla relazione tra l’asino e le persone e alla scoperta delle meraviglie naturali di Pantelleria insieme agli amici orecchie lunghe con il coinvolgimento dei corsisti come partecipazione allo stage previsto nel corso IAA avanzato.