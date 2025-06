Marsala: erbacce e degrado tra i giochi per bambini di Piazza Caprera

11/06/2025 11:00:00

I giochi per bambini di Piazza Caprera a Marsala tra erbacce e degrado. Non è la prima volta che scriviamo di quanto accade nella piazza crocevia tra il centro della città e le periferie.

Qui uno dei nostri articoli di due anni fa. La piazza qualche anno fa venne sistemata, e grazie all'intervento di un privato, il signor Gianquinto, completata con dei giochi per bambini.

A distanza di tempo la cura e la manutenzione, però, non vengono effettuate come si dovrebbe, e quei giochi che dovrebbero essere usati, sono coperti da erbacce infestanti. E la piazza, come abbiamo già scritto, rimane abbandonata a se stessa. Non proprio da città turistica e che ha accolto, da poco, le fanfare del Raduno Nazionale dei Bersaglieri.