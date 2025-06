Alcamo, il consiglio comunale approva una variazione di bilancio da 9,5milioni

11/06/2025 12:00:00

Il Consiglio Comunale di Alcamo, riunitosi lunedì 9 giugno sotto la presidenza di Saverio Messana, ha approvato a maggioranza una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 pari a 9milioni e mezzo di euro. Dei 20 consiglieri presenti, 18 hanno votato a favore, uno ha espresso voto contrario e uno si è astenuto.

La variazione rientra nell’ambito della programmazione strategica dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Surdi, che ha mantenuto per sé la delega alla programmazione economico-finanziaria. L’intervento riguarda diversi ambiti della spesa pubblica, con l’obiettivo di rafforzare i servizi comunali e avviare nuovi investimenti.

"Si tratta di una variazione molto importante – ha dichiarato il sindaco Surdi – una manovra per nuovi investimenti per la nostra città e per il potenziamento dell’offerta dei servizi ai cittadini. Ringrazio il Consiglio per avere approvato la proposta: ci metteremo subito al lavoro per realizzare quanto programmato per la cura del nostro territorio".

Tra le principali voci finanziate, sono previsti circa 3,4 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali, 500 mila euro per interventi sulla rete idrica e circa 525 mila euro per l’ammodernamento del parcheggio interrato di piazza Bagolino.

"Ci dedicheremo anche al verde pubblico e all’arredo urbano – ha aggiunto Surdi – miglioreremo l’offerta culturale, turistica e sportiva, e grazie all’emendamento approvato avremo a disposizione altri 110 mila euro per interventi sociali rivolti ai minori".

La variazione prevede inoltre risorse per il potenziamento della rete fognaria, in un quadro generale di rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi.