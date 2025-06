 Fondi UE: la Sicilia ha speso tutto il FESR 2014-2020 

11/06/2025 00:00:00

La Regione Siciliana ha completato con successo l’utilizzo di tutte le risorse disponibili del Programma operativo FESR 2014-2020, raggiungendo un traguardo significativo nella gestione dei fondi europei. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2025, elaborati dal Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione, sono oltre 6.500 i progetti realizzati nell’ambito del ciclo ormai in fase di chiusura.

La spesa complessiva raggiungerà i 3,88 miliardi di euro, di cui 3,62 miliardi provenienti da fondi UE, con un overbooking di circa 200 milioni rispetto alla dotazione iniziale di 3,42 miliardi. Un risultato reso possibile anche grazie all’aumento progressivo del cofinanziamento europeo, passato dall’80% al 100%. La restante quota nazionale, parte di un pacchetto originario di 4,28 miliardi, continuerà a essere impiegata per finalizzare gli interventi già avviati ma non più coperti da risorse UE. I pagamenti effettivi hanno già raggiunto i 3,96 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il nuovo Programma regionale FESR 2021-2027, sono già state avviate 62 procedure per un valore totale di 2,14 miliardi di euro. Gli interventi selezionati sono oltre 270, per un ammontare di spesa ammissibile superiore ai 660 milioni di euro, mentre i pagamenti attualmente effettuati superano i 53 milioni.

Importanti sviluppi anche sul fronte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027: oltre 500 interventi già selezionati e più di 312 milioni di euro impegnati su una dotazione complessiva di 5 miliardi (pari al 6,25%). I pagamenti effettuati ammontano a 35,7 milioni di euro. Questi numeri si riferiscono ai primi sei mesi di operatività del programma, reso attivo dopo la ratifica da parte del CIPESS dell’Accordo di coesione siglato con la Presidenza del Consiglio dei ministri (delibera 41/2024).

Il quadro generale evidenzia una capacità di spesa efficiente da parte della Regione Siciliana, che si conferma attiva nella programmazione e nell’attuazione degli strumenti di sviluppo territoriale cofinanziati, sia a livello europeo che nazionale.