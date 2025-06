FM Energy è online: la storica azienda di carburanti di Marsala ha ora un sito web

11/06/2025 09:00:00

FM Energy è attiva a Marsala da oltre sessant’anni nel settore carburanti, con servizi pensati per chi si muove ogni giorno, per lavoro o per necessità. Gestita direttamente dalla famiglia Martinico da tre generazioni, l’azienda si occupa di rifornimento di benzina, gasolio e GPL, deposito di carburanti per uso professionale, fornitura agricola, aree sosta attrezzate e un bar di servizio. Oggi tutto questo è anche online, grazie al nuovo sito: martinicoenergy.it.



L’attività opera su due sedi, entrambe a Marsala: una in Contrada Strasatti 1066, l’altra in Contrada S. Padre delle Perriere 3/E. In entrambe le stazioni è attivo il servizio con operatore fino alle ore 19:00, mentre il self-service è disponibile 24 ore su 24. Ampi spazi di manovra e soste comode rendono gli impianti facilmente accessibili a tutti, dai veicoli privati ai mezzi pesanti.



Alla classica attività di distribuzione carburanti si affiancano altri servizi mirati. Presso la sede di Perriere è attivo un bar per colazioni e pause veloci, mentre lo stesso impianto offre anche un deposito di carburanti agricoli e nazionali, utile ad aziende, imprese locali e operatori del settore. Il rifornimento agricolo, attivo sempre a Perriere, è pensato per mezzi e attrezzature professionali impiegate nel lavoro quotidiano dei campi.



Con una gestione familiare che garantisce presenza costante e attenzione personale, FM Energy continua a distinguersi per affidabilità, semplicità e radicamento sul territorio. Il nuovo sito nasce proprio con questo spirito: offrire uno strumento immediato, accessibile, senza fronzoli, che raccolga tutte le informazioni utili — dagli orari alle sedi, dai servizi ai contatti — in un unico spazio digitale.



Il sito martinicoenergy.it è stato realizzato in collaborazione con Start di BussolaWeb, piattaforma specializzata nella creazione di siti web chiari, essenziali e su misura per attività locali.



