DUP approvato grazie al voto dell’opposizione: maggioranza salvata sull’immediata esecutività

11/06/2025 08:00:00

"Durante la seduta odierna del Consiglio comunale, l’opposizione ha votato favorevolmente al Documento Unico di Programmazione (DUP), ritenendo prioritario garantire alla città uno strumento essenziale per l’azione amministrativa e la programmazione delle politiche pubbliche.

Ma è stato soprattutto al momento del voto sull’immediata esecutività che il ruolo dell’opposizione si è rivelato determinante: senza il contributo dei consiglieri di minoranza, la maggioranza non avrebbe avuto i numeri necessari per rendere il DUP immediatamente efficace, con il rischio concreto di paralizzare per settimane l’attività dell’ente.

Pur nelle profonde differenze politiche con l’amministrazione, l’opposizione ha scelto ancora una volta la via della responsabilità istituzionale, mettendo da parte ogni logica di convenienza per tutelare l’interesse generale della città.

La seduta odierna conferma ciò che da tempo è evidente: una maggioranza fragile e divisa non è più in grado di garantire da sola la governabilità.

A mantenere in piedi il funzionamento dell’istituzione, oggi, è stata l’opposizione”.

Firmato i consiglieri di opposizione:





Sonia Tumbarello Grazia Spada Maurizio Miceli Salvatore Daidone Salvatore Fileccia Gaspare Gianformaggio Nicola Lamia Silvestro Mangano Giuseppe Guaiana Santo Vassallo.