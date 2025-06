Yamal in vacanza a Pantelleria

12/06/2025 16:38:00

Vacanze pantesche per Lamine Yamal, il talento prodigio del Barcellona. A soli 17 anni, reduce da una stagione esaltante con il triplete conquistato in Spagna — Liga, Coppa del Re e Supercoppa nazionale — il fuoriclasse blaugrana ha scelto Pantelleria per qualche giorno di riposo prima degli impegni estivi con la nazionale.

Yamal è arrivato in Sicilia a bordo di uno yacht e ha poi raggiunto l’isola in elicottero, segno di una permanenza riservata ma non certo low profile. Il calciatore ha affittato una villa in località Rekale, uno degli angoli più suggestivi di Pantelleria, a due passi dalla celebre Balata dei Turchi.

Sui social, il giovane campione ha condiviso alcune immagini della sua vacanza: scorci mozzafiato, gite in barca, degustazioni di specialità locali. Un modo per rilassarsi e smaltire anche la delusione per la sconfitta in finale di Nations League contro il Portogallo e, prima ancora, l'eliminazione in semifinale di Champions da parte dell'Inter.

Pantelleria, ormai da anni meta di vip e celebrità, si conferma luogo prediletto anche per lo sport internazionale. In questi giorni, sull’isola, è stato avvistato anche l’ex allenatore e opinionista Fabio Capello, che a Pantelleria è di casa.

Il fuoriclasse del Barça, fresco di rinnovo milionario con il club catalano, ha scelto la Sicilia più autentica per ricaricare le energie. E Pantelleria si gode il suo nuovo ospite d’eccezione.