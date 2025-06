La Trapani Shark ha vinto il suo scudetto: è quello del tifo...

12/06/2025 06:00:00

“Il nostro scudetto l’abbiamo vinto così: riempiendo ogni settore d’Italia, portando ovunque il nostro tifo e colorando di granata i palazzi”. Il commento di fine stagione di uno dei gruppi ultras della Trapani Shark non poteva essere più esaustivo.

La Trapani Shark si è fermata in semifinale scudetto, ma i granata hanno vinto l’altro Tricolore, quello del tifo. In tutte le 37 partite disputate, 30 di campionato, una di Coppa Italia e 6 di playoff, si è assistito ad una vera e propria invasione. Ma pacifica.

Trentasette partite, in casa e in trasferta, tutte con un unico comune denominatore: la presenza massiccia e rumorosa dei tifosi, al PalaShark o negli altri palazzetti dello sport che ospitavano le gare dei trapanesi. Ogni città loda le gesta della propria tifoseria e per questo assegnare lo scudetto del tifo ai sostenitori granata potrebbe essere ritenuto un ragionamento “di parte”. Ma così non è.

Per tutte le partite si è assistito ad un vero e proprio rito, con i tifosi che sembravano marciare copiosi verso i loro feudi. Il PalaShark è stato il secondo in Italia per percentuale di riempimento, con il 96,1%, battuto solo da Trentino. E poi, due delle gare dei granata sono finite tra le prime cinque per quanto riguarda il maggior numero di spettatori: quella a Milano contro l’Olimpia ha visto la presenza di 9.903 tifosi, risultando la terza in Italia, e quella di Bologna contro la Virtus 9.593, all’ultima giornata, la quarta dell’anno in serie A.

Non sono numeri “freddi”, perché testimoniamo l’amore di un intero popolo per una squadra che ha fatto sognare i trapanesi in Sicilia e quelli in giro per l’Italia. La Shark quest’anno è stata un “esperimento sociale”, diventando motivo di aggregazione per quanti sono stati costretti a lasciare la propria terra ed a trasferirsi altrove, per motivi di lavoro o di studio. La gara dei granata diventava l’occasione per “risentirsi a casa”, incontrando poi gli “indigeni” che partivano da Trapani per seguire i ragazzi di Repesa. Un vero e proprio mix che ha fatto in modo che la Shark non giocasse mai senza tifosi al seguito.

Anzi, spesso il settore ospiti veniva occupato interamente, un po’ come il palazzetto dello sport trapanese, tanto che quel 4% di vuoto è dovuto più che altro ai posti riservati alle tifoserie ospiti. La Shark ha incassato in media 105 mila euro a partita, toccando l’apice nell’ultima casalinga della stagione regolare, quella contro l’Olimpia Milano, battuta al termine di una gara spettacolare.

Con 203.103 euro quella partita è stata la terza con il maggior incasso di tutta la stagione, preceduta solo da quelle tra Milano e Bologna, sia in Lombardia che in Emilia Romagna. E poi anche la quarta e la quinta partita con il maggiore incasso ha visto protagonista la Shark: 201 mila euro per la trasferta sul campo della Virtus e 163 mila euro per quella al Forum di Assago contro l’Olimpia.