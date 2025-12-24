Basket femminile: il derby siciliano va a Ragusa, Alcamo sconfitta 67 a 74

24/12/2025 07:30:00

Si chiude con una sconfitta l’ultima partita del girone di andata per la Sicily By Car Alcamo Basket, battuta 67-74 dalla Passalacqua Ragusa nel derby siciliano disputato al Palazzetto Tre Santi. Una gara equilibrata per lunghi tratti, ma indirizzata dalle ospiti grazie al netto dominio sotto i tabelloni. L’incontro si apre su ritmi sostenuti e con grande equilibrio. Ragusa chiude avanti di una sola lunghezza il primo quarto (16-17). Nel secondo periodo le ospiti trovano maggiore continuità offensiva, sfruttando le seconde opportunità e costruendo il vantaggio che vale il +7 all’intervallo lungo (37-44). Al rientro dagli spogliatoi la Sicily by Car reagisce, accorcia le distanze e rientra pienamente in partita, chiudendo il terzo quarto sul 52-55. Nell’ultimo periodo, però, Ragusa gestisce meglio e allunga nuovamente fino al 67-74 finale. Le statistiche spiegano una partita dai due volti. Alcamo fa registrare percentuali migliori dal campo (51% contro il 43%), soprattutto da due punti (21/35, 60%), ma paga un pesantissimo divario a rimbalzo: 44 quelli catturati da Ragusa contro i 24 delle padrone di casa. Un dato che si riflette nei punti nel pitturato (46-36) e nei punti da seconda opportunità (16-3), elementi determinanti nell’economia del match. Sul piano individuale, Kraujunaite è la migliore realizzatrice per Alcamo con 18 punti, a cui aggiunge 7 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Nielacna con 13 punti e Nikolic con 10. Per Ragusa arrivano 18 punti a testa da Stroscio e Johnson, con quest’ultima protagonista anche sotto canestro con 16 rimbalzi, mentre Moriconi chiude a quota 11. Per la Sicily By Car GolfoBasket Woman il ritorno in campo è fissato nel 2026, con la prima giornata del girone di ritorno in trasferta contro Rovigo. Palla a due sabato 10 gennaio alle 20:30.





