Sport

» Basket
23/12/2025 16:24:00

Trapani Shark, la FIP: “Pagati settembre e ottobre, ma il blocco resta. Ecco perché"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/trapani-shark-la-fip-pagati-settembre-e-ottobre-ma-il-blocco-resta-ecco-perche-450.jpg

 La Federazione Italiana Pallacanestro ha diffuso oggi una nuova nota ufficiale che chiarisce ulteriormente la posizione della Trapani Shark. Nonostante il club abbia provveduto al pagamento delle mensilità di settembre e ottobre 2025 “in conformità ai contratti depositati presso la Lega”, restano in vigore le condizioni per il blocco di tesseramenti e contratti.

 

Il motivo? Secondo quanto riportato dalla FIP, permangono debiti pregressi verso l’Erario, motivo per cui è ancora valido il provvedimento n. 151 del 24 novembre 2025 del Consiglio Federale, che ha attivato la sospensione ai sensi dell’art. 11, comma 5, lettera B del Manuale delle licenze.

 

Ma non è tutto. In maniera distinta, la FIP segnala anche che un secondo blocco risulta imposto ai sensi dell’art. 112 del Regolamento Organico, a causa di una vertenza pendente presso la Commissione Vertenze Arbitrali. Non viene specificata la natura della vertenza, ma si tratta di un elemento ulteriore che complica ulteriormente il già caotico scenario in cui si muove la società granata.

 



