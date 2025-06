Marsala: "L'ordinanza per il riposo e la quiete pubblica è incompleta"

13/06/2025 08:00:00

Egregio Direttore, con l'approssimarsi dell'estate, ecco arrivare la nuova e SEMPRE incompleta Ordinanza che dovrebbe tutelare il riposo e la quiete pubblica dei cittadini. Dico incompleta perchè sono stati messi gli orari ed i giorni in cui è permesso fare musica, ma NON si SPECIFICANO MAI i dB massimi da rispettare.

Ho letto che l'orario è fino alla una, tutti i giorni della settimana. E' già un piccolo passo avanti. Desidererei tanto che tutte le sere della settimana questa musica che NON ha limiti di intensità (frastuono) fosse sotto le finestre del nostro Signor Sindaco o Vice Sindaco o Assessori, sono straconvinta che avrebbero subito provveduto a fare un "Piano di Zonizzazione acustica". Teniamo presente che in certe zone soprattutto del centro, nel raggio di poche decine di mt.ci sono parecchi esercizi commerciali quali Ristoranti, Bar, Pub, wine bar ecc. TUTTI che fanno musica dal vivo e ovviamente c'è competizione a chi ha un volume più alto.

La mia zona promette bene, da mercoledì al sabato MUSICA, fino alla scorsa settimana anche oltre l'1,30. Anche se ora sarà alla 1. Provate voi a vedere che piacere è essere sollazzati 4 giorni su 7 da musica assordante. SPIEGATEMI dov'è la quiete pubblica.

Non si tirino sempre in ballo i turisti. Fermo restando che Marsala ha un turismo mordi e fuggi (più fuggi che mordi) i turisti sono prevalentemente persone di media età o famiglie e vi garantisco che la sera desiderano riposare, appunto perchè in vacanza. I giovani NON vengono certamente a Marsala. Il bordello lo vogliono gli abitanti, che sembra nessuno lavori, visto fino a che ora tutta settimana c'è divertimento. Divertimento che peraltro NESSUNO gli nega perchè dopo l'1, termina solo la musica, il locale rimane aperto, perciò gli avventori possono tranquillamente continuare a divertirsi o sballarsi a piacere. Non è il baccano che fa il divertimento. Ci sono locali che NON fanno musica, ciò nonostante sono sempre strapieni di avventori.

Direttore mi permetta di fare un appello tramite TP24, in zona P.zza del Popolo, P.zza Mameli e dintorni (dato che la zona è ampiamente abitata) se ci sono persone che vogliono denunciare il disturbo, tramite la redazione possono mettersi in contatto con me. L'unione fa la forza.

Io NON intendo assolutamente passare un' altra estate barricata in casa con condizionatore acceso, a causa di DISTURBO arrecato da locali pubblici mal DISCIPLINATI.

Nella pallida speranza che questo messaggio venga letto da chi di dovere in Comune e ne prenda veramente atto, ringrazio per la vostra immancabile attenzione e cordialmente saluto.

Sig. Elena, residente in centro