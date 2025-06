Il femminicidio di Castelvetrano. Mary Bonanno uccisa con 35 coltellate

13/06/2025 08:28:00

E' stato più crudele di quanto si pensava l'omicidio di Mary Bonanno, la 50enne uccisa venerdì scorso a Castelvetrano dal marito, Francesco Campagna, che poi si è tolto la vita gettandosi dal tetto della loro abitazione. La donna è stata prima colpita alla testa da una chiave inglese, poi le sono state inferte 35 coltellate.

I primi risultati dell’autopsia, eseguita ieri all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo su disposizione della Procura di Marsala, confermano un quadro di brutale violenza: Mary è stata colpita due volte alla testa con una chiave inglese e poi accoltellata 35 volte, dal torace all’addome. I fendenti hanno raggiunto anche altri punti vitali della parte alta del corpo, causando una morte atroce. Il coltello da cucina e la chiave inglese usati per l’omicidio sono stati trovati dai carabinieri accanto al corpo della donna, nell’androne della palazzina.

Secondo gli accertamenti, Mary avrebbe cercato di rifugiarsi in garage dopo la caduta dalle scale, in seguito alla quale si era fratturata femore e mandibola. Ma lì è stata raggiunta dal marito che le ha inferto i colpi mortali. Francesco Campagna, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo come la figlia più giovane, si è poi lanciato dal balcone di casa, morendo sul colpo.

La salma della donna tornerà oggi a Castelvetrano. Alle 19 sarà accolta nella chiesa della Badia, dove alle 21 inizierà una veglia di preghiera. I funerali si terranno domani alle 10. Poi la salma sarà trasportata al cimitero dei Rotoli, a Palermo.

Non si sa invece come verrà svolto il funerale dell’uomo.