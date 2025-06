Marsala, la prima domenica di mare tra rifiuti e incuria

15/06/2025 20:05:00

Non è iniziata nel migliore dei modi la prima vera domenica di mare dell’estate a Marsala. In località Sbocco, uno dei punti d’accesso più frequentati della costa, un cittadino ha segnalato e condiviso sui social la situazione che si è trovato davanti: un cestino della spazzatura stracolmo e rifiuti sparsi tutto intorno sulla sabbia.

Bottiglie di plastica, cartoni per la pizza, contenitori in polistirolo e sacchetti lasciati per terra. Una scena che lascia pochi dubbi sulla necessità di un intervento più efficace, specie in vista dell’arrivo dei bagnanti nelle settimane centrali dell’estate.

La foto pone una domanda inevitabile: colpa dell’inciviltà dei frequentatori della spiaggia, o di una raccolta rifiuti non adeguata da parte del Comune?

La segnalazione riaccende il dibattito sull’efficienza del servizio di raccolta rifiuti nelle aree balneari e sulla necessità di garantire maggiore decoro, specie nei luoghi a più alta frequentazione turistica.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it