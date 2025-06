Inps di Trapani, Marco Amato eletto presidente delle Rsu

15/06/2025 04:20:00

Marco Amato è stato eletto all’unanimità presidente delle Rsu dell’Inps di Trapani. Amato è giovane dirigente sindacale ma con notevole esperienza nel settore.

“Alle ultime competizioni elettorali - ha commentato il responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, Marco Corrao - la Cisl ha conquistato il 42,48%. Con Marco Amato abbiamo messo a disposizione un dirigente della Cisl FP di grande valore e spessore culturale, ma soprattutto con grande voglia di fare, per far sì che questa Rsu possa operare nel segno della continuità. Continuiamo a lavorare a sostegno e tutela di tutti i lavoratori. All’Inps di Trapani abbiamo raggiunto un buon livello”. “Siamo soddisfatti - ha aggiunto Corrao - di vantare ancora una volta in termini di rappresentanza e di rappresentatività questo primato anche all’Inps del capoluogo della provincia. La Cisl Fp rappresenta uno dei più grandi riferimenti certi per tutti i dipendenti, che in questa ultima tornata hanno dato ancora una volta una risposta importante, forti dei grandi risultati ottenuti negli anni anche a livello nazionale con la sottoscrizione del Ccnl 2022/2024”.

“Ringrazio tutti i componenti Rsu per la fiducia riposta, sono certo che lavoreremo nell’interesse di tutti i lavoratori come sempre fatto, ancora più uniti e compatti" ha detto Marco Amato che si è congratulato con tutti e dato l’avvio alla nuova stagione di negoziale contrattuale.