Maltempo in arrivo al Sud: allerta gialla in Sicilia 

17/06/2025 18:51:00

Maltempo in arrivo al Sud e anche in Sicilia dove la Protezione Civile dirama l'allerta gialla. Una nuova perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, portando con sé un’ondata di maltempo che colpirà nelle prossime ore il Sud della Penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per mercoledì 18 giugno su otto regioni, tra cui l’intera Sicilia, dove sono attese piogge intense e temporali, in particolare nelle aree centro-settentrionali dell’isola.

Secondo quanto riportato nell’avviso diramato oggi, martedì 17 giugno, la perturbazione in discesa dall’Europa centrale si sta spostando rapidamente verso il mar Tirreno meridionale. A partire dalla tarda serata, le prime avvisaglie colpiranno la Campania, estendendosi nelle prime ore di domani alla Sicilia e ad altre zone del Sud Italia.

Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento. Fenomeni che potrebbero causare disagi e criticità di tipo idrogeologico e idraulico, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

L’allerta gialla è stata emessa per l’intera giornata di domani, mercoledì 18 giugno, e interesserà le seguenti regioni: Campania, Sicilia, gran parte della Basilicata e settori di Lazio, Molise, Puglia, Calabria e Sardegna.

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza alla popolazione e invita a seguire gli aggiornamenti quotidiani disponibili sul sito ufficiale www.protezionecivile.gov.it. Inoltre, si ricorda l’importanza di attenersi alle indicazioni delle autorità locali e di adottare comportamenti corretti in caso di maltempo: evitare spostamenti non necessari, non sostare nei pressi di corsi d’acqua o in prossimità di alberi e strutture instabili, e mettere in sicurezza oggetti che potrebbero essere spostati dal vento.

Le autorità territoriali di protezione civile restano in allerta e continueranno a monitorare costantemente l’evolversi della situazione.