Eunomia, 20 anni di visione immobiliare: Craparotta rilancia sull’intermediazione commerciale

17/06/2025 09:00:00

Eunomia compie 20 anni. Craparotta: “Ora puntiamo sull’intermediazione commerciale per lo sviluppo del territorio”



Eunomia è oggi una delle realtà più consolidate e dinamiche del panorama immobiliare nel territorio belicino. Lo scorso anno, l’azienda ha celebrato i vent’anni dalla nascita della sua prima incarnazione, la Building Srl: una felice intuizione dell’architetto Pietro Craparotta che, con la sua esperienza tecnica, aveva intuito le criticità di un settore complesso come quello immobiliare. La sua scelta, sin dall’inizio, è stata chiara: mettere il cliente al centro.

“La Building Srl nasce nel 2004 svolgendo attività di intermediazione nel settore immobiliare. Proprietari di immobili, potenziali acquirenti o inquilini non avevano mai ricevuto l'attenzione ottimale da parte di chi si definiva ‘mediatore occasionale’ – racconta Craparotta –. Così abbiamo fondato la prima agenzia immobiliare della zona, dedicata esclusivamente al settore edile ed immobiliare, con professionalità e trasparenza. Ha rappresentato per i clienti una risposta efficace e immediata alle loro esigenze. Abbiamo trasformato l’intermediazione in un vero e proprio centro servizi. E presto annunceremo importanti novità. Grazie di cuore a chi ci ha scelto”.



Pietro Craparotta, figura vulcanica e sempre proiettata al futuro, non si è mai fermato. Anzi, con l’obiettivo di restare al passo con un mercato in continua evoluzione, rilancia:

“È la mia passione conoscere le esigenze del cliente e studiare nuove strategie per migliorare i servizi. La mia società è da sempre focalizzata sullo sviluppo immobiliare del territorio in cui operiamo”.

Proprio da questa visione nasce la nuova sfida del Gruppo Eunomia: anticipare i bisogni del mercato, soprattutto in relazione all’espansione del tessuto produttivo locale. L’azienda si prepara così a entrare nel settore dell’intermediazione legata al sistema produttivo, con particolare attenzione al comparto commerciale.



Eunomia e il suo team si pongono come protagonisti di un cambio di passo, con l’ambizione di contribuire alla ripresa economica del territorio siciliano. Un approccio innovativo, etico, volto a valorizzare ogni opportunità con trasparenza, serietà e competenza.

“Tante sono le novità che presto comunicheremo nel campo dell’intermediazione commerciale a Castelvetrano. Siamo in contatto con diverse GDO e importanti marchi nazionali. Abbiamo scelto di partire dalla nostra città per diversi motivi. A breve estenderemo l’impegno all’intera Sicilia”.



L’architetto Craparotta chiude con una riflessione sul percorso compiuto:

“Negli ultimi vent’anni ho collaborato con grandi e piccole imprese, conosciuto tanti imprenditori e liberi professionisti. Mi sono fatto le ossa sul campo e mi sono guadagnato la fiducia di chi ha voluto espandere la propria attività. Anche oggi stiamo lavorando con medie e grandi strutture di vendita su tutto il territorio provinciale. Presto vi sveleremo cosa bolle in pentola”.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)