Marsala: nasce il gruppo giovani “San Carlo Acutis” nella parrocchia Maria SS. Addolorata

17/06/2025 12:10:00

Nella parrocchia Maria Santissima Addolorata, situata nell’omonima contrada di Marsala, è stato ufficialmente costituito il nuovo gruppo giovani intitolato a San Carlo Acutis. Il gruppo accoglie ragazzi e ragazze tra i 13 e i 20 anni che, dopo un periodo di formazione in parrocchia e un campus estivo di tre giorni presso il Santuario della Misericordia di Valderice, hanno ricevuto l’ammissione ufficiale nella giornata di ieri.

Durante la cerimonia, don Sergio De Vita, parroco della comunità, ha consegnato a ciascun giovane una maglietta personalizzata, una medaglia con reliquia del beato e un libretto che racconta la vita di Carlo Acutis, la cui canonizzazione da parte di Papa Francesco è prevista per domenica 7 settembre.

Il gruppo sarà impegnato in numerosi progetti di crescita personale e comunitaria, sempre ispirati alla testimonianza di fede e impegno del giovane beato. Tra le attività in programma figura il Grest parrocchiale, che si svolgerà dal 14 al 27 luglio, e la preparazione del musical “Solidarietà… è una parola!”, scritto da Paolo Auricchio, che sarà messo in scena a settembre durante i festeggiamenti parrocchiali. L’evento coinciderà con il 30° anniversario della pubblicazione del copione originale.

In autunno, i giovani vivranno anche un momento spirituale intenso con un pellegrinaggio ad Assisi, previsto per novembre, durante il quale visiteranno i luoghi legati a San Francesco e la tomba di Carlo Acutis.

Con entusiasmo e dedizione, il gruppo “San Carlo Acutis” si prepara dunque a diventare un punto di riferimento per i giovani della comunità, promuovendo valori di fede, solidarietà e servizio.