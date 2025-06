Ci sono più di 200 pratiche CIR ferme al Servizio Turistico della provincia di Trapani

17/06/2025 10:05:00

ASE Sicilia, l’associazione più rappresentativa in Sicilia con 118 associati, 560 camere e 115 unità, denuncia una situazione paradossale che sta danneggiando il settore extralberghiero e affitti brevi in provincia di Trapani. Da un lato la legge impone agli operatori di dotarsi del CIR (codice identificativo regionale) e del CIN (codice identificativo nazionale) per poter iniziare ad ospitare, dall’altro lato l’ente regionale preposto non evade le pratiche.

"In mezzo a questo limbo tra mancanza di personale, problemi tecnici e nuove procedure interne incomprese dagli stessi impiegati, come al solito ci rimangono incastrati i cittadini. Alla faccia della legge sulla semplificazione burocratica della pubblica amministrazione!", si legge nella nota dell'Associazione.



"Negli ultimi 3 mesi abbiamo raccolto più di 200 segnalazioni da operatori esasperati perché non possono aprire le loro attività di ospitalità. Infatti la recente normativa nazionale e regionale prevede importanti sanzioni per chi svolge l’attività senza possedere i due codici. Inoltre tutte le principali piattaforme di prenotazione online come Booking.com e Airbnb non permettono di pubblicare annunci senza il CIR e il CIN. Alla luce di quanto riscontrato e a tutela del comparto che rappresentiamo, stiamo valutando con i nostri legali di intraprendere una class action collettiva contro il Servizio Turistico Regionale a causa del danno economico recato agli operatori locali, al comparto turistico e alle amministrazioni comunali che non incassano l’imposta di soggiorno da quelle attività che non possono ospitare vista la mancanza del CIN e del CIR" aggiunge l'Ase.



"Di recente anche il Codacons ha diffidato la Regione Sicilia. La diffida, trasmessa anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, sottolinea le possibili responsabilità amministrative e contabili connesse all’inerzia dell’apparato pubblico. E in assenza di riscontri tempestivi, il Codacons si dichiara pronto a intraprendere tutte le iniziative legali necessarie" conclude l'ASE Sicilia che invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ma ancora prive del CIR a segnalare la propria situazione scrivendo a: asemarsala@gmail.com