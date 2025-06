Mazara, al via i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri

18/06/2025 16:10:00

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del terzo piano dell'immobile comunale di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che in comodato d'uso gratuito è sede della Caserma della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo.

"I lavori, come richiesto dal Comando - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente - riguardano la manutenzione degli alloggi e dei servizi igienici, attualmente non adeguati all’accoglimento dei nuovi militari assegnati in quanto la normativa vigente prevede che ogni camera debba avere il servizio igienico".

Gli interventi sono effettuati dall'impresa Morello Francesco di Mazara del Vallo, cui il Comune ha affidato l'appalto con determinazione dirigenziale n. 1126/2025 a seguito di un ribasso del 18,65% sull'importo a base d'asta di 105mila 400 euro oltre oneri di sicurezza per 2mila 600 euro e costi di manodopera per 22mila euro non soggetti a ribasso. I lavori dureranno 5 mesi.

Il progetto, elaborato su incarico dell'amministrazione dal geometra Vito Giacalone dell'ufficio tecnico comunale, era stato approvato lo scorso mese di febbraio con determinazione a contrarre n. 407/2025. Responsabile del procedimento e direttore dei lavori è il funzionario comunale Vito Pinta.