Marsala, frasi sbagliate in Piazza Mameli, il PD: "Superficialità inaccettabile, serve rispetto della città"

18/06/2025 07:00:00

La recente riqualificazione di Piazza Mameli, nel cuore di Marsala, avrebbe dovuto essere un intervento simbolico e identitario per la città. Invece, si è trasformata in un caso politico e culturale dopo la scoperta di gravi errori nelle iscrizioni in latino presenti sulle nuove lapidi della piazza. A intervenire duramente sulla vicenda è il Circolo del Partito Democratico di Marsala, che in una nota ufficiale firmata dalla segretaria Linda Licari denuncia pubblicamente "superficialità, mancanza di trasparenza e scarsa professionalità" da parte dell'Amministrazione comunale.

"È un fatto gravissimo – si legge nella nota – che offende la cultura e la storia della nostra città. Non si tratta di semplici refusi, ma di veri e propri errori marchiani che deturpano un luogo pubblico". Il PD marsalese punta il dito contro la gestione dei lavori, lamentando l'assenza di una verifica accurata da parte degli uffici tecnici e l’esclusione della Commissione Toponomastica, che per legge dovrebbe essere coinvolta in interventi di questo tipo.

Ma ciò che più indigna i dem locali è l’atteggiamento dell’amministrazione comunale e, in particolare, del Sindaco. "Ci stupisce e indigna l’assenza di un minimo gesto di scuse ai cittadini. Nessuna assunzione di responsabilità, nessun chiarimento: solo un silenzio assordante", prosegue la nota. Una mancanza che, secondo il PD, denota "una preoccupante carenza di consapevolezza e di senso del dovere istituzionale".

Non mancano critiche anche ai progettisti e agli esecutori materiali dell’opera, che – a detta del PD – avrebbero tentato di minimizzare la questione. "Non è accettabile che si parli di errori 'eventualmente da verificare'. La cultura non è un optional, e la cura dei dettagli è parte integrante del rispetto che dobbiamo alla nostra città".

Oltre al danno d’immagine, il Partito Democratico solleva la questione dei costi: la correzione degli errori comporterà inevitabilmente nuovi interventi e spese extra. "Ancora una volta, l’incompetenza di pochi pesa sulle tasche di tutti. È ora di dire basta a questa gestione superficiale del bene pubblico".

Nel concludere la nota, il PD di Marsala lancia un appello a tutta la cittadinanza per chiedere maggiore attenzione, controllo e rispetto del patrimonio storico e culturale cittadino. "Marsala merita molto di più – scrive Licari – Merita cura, decoro e amministratori all’altezza della sua storia".