Marsala: luci accese da anni e in pieno giorno lungo la SP62

19/06/2025 12:45:00

A Marsala molte strade sia del centro che in periferia sono al buio da tempo. Il Lungomare Florio ne è un esempio reale di questo disservizio che dura da tempo. Succede però in alcuni casi anche il contrario, e cioè che le luci della pubblica illuminazione rimangono accese anche di giorno, come l'impianto di pubblica illuminazione sulla strada provinciale 62 Ciavolo - Santo Padre delle Perriere.

Il nostro lettore Vincenzo ci segnala che "da oltre 5 anni, l'impianto è sempre acceso (h24) e nessun amministratore, funzionario pubblico se ne è mai accorto". "Non è certamente un esempio di buona amministrazione - conclude Vincenzo - nonostante lo spreco possa anche essere di lieve entità".

