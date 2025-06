19 Giugno: sesto giorno di guerra tra Iran e Israele,  tutti guardano l'America

19/06/2025 07:17:00

E' il 19 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il sesto giorno di guerra aperta tra Iran e Israele è iniziato con 25 missili iraniani che stamattina alle 6.30 italiane hanno fatto suonare le sirene in tutta Israele

• Tutti guardano l’America. Trump dice che lui «non dirà» se vuole attaccare l’Iran oppure no

• Khamenei, dopo giorni di assenza, è riapparso in diretta sulla televisione iraniana. Sguardo fisso in camera, tono fermo, voce meno tonante del solito ma nitida. «La nazione iraniana – ha scandito – resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà a una pace imposta»

• L’Iran è sotto una pioggia di fuoco. Oltre un terzo della popolazione ha lasciato la capitale. Un attacco hacker ha portato la televisione di Stato iraniana a trasmettere appelli di donne che chiedono di «scendere in piazza contro gli ayatollah». La Mezzaluna Rossa iraniana denuncia danni a un suo edificio. NetBlocks registra un blackout quasi totale di internet. La benzina è razionata. Ci sarebbero centinaia di morti e migliaia di feriti

• La Lega ha proposto che 10 mila ausiliari vengano richiamati in caso di emergenza nazionale o stato di guerra





• La Fed tiene i tassi fermi, e perciò Trump ha datto dello stupido a Powell

• Filippo Manni, il giovane che in Salento ha ucciso la madre con un’accetta, ha confessato di averlo fatto perché lo aveva rimproverato per essere entrato in casa senza salutare

• Chiara Petrolini deve rimanere agli arresti domiciliari nella casa di Traversetolo, Parma, e le sarà applicato il braccialetto elettronico

• Il tribunale di Varese ieri ha condannato Riccardo Bossi, 46 anni, primo dei quattro figli di Umberto, a un anno e quattro mesi di carcere per aver maltrattato sua madre

• Freeda Media, pagina Instagram femminista seguita da milioni di giovani donne, chiuderà i battenti. Era nata nel 2016 per portare nel futuro le riviste femminili. Lunedì l’editore ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione

• Anna Tatangelo è incinta. La cantante, 38 anni, ha annunciato la gravidanza con un post su Instagram

• La Fondazione Il Campiello ha presentato a Roma i finalisti di questa 63esima edizione: Marco Belpoliti con Nord Nord (Einaudi), Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), Monica Pareschi con Inverness (Polidoro), Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Feltrinelli) e Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio Editore)

• La cuoca americana Anne Burrell, volto noto di Food Network e storica conduttrice di Worst Cooks in America, è stata trovata morta nella sua casa di Brooklyn. Non si sa cosa sia successo. Aveva 55 anni

• Strepitoso debutto della Juve di Tudor nel Mondiale per Club. Travolti 5-0 gli emiratini dell’Al-Ain. I bianconeri erano stati alla Casa Bianca

• Ieri alle Atp Finale di Halle Valvassori e Bolelli hanno vinto ai quarti. Oggi giocano Sinner, Sonego e Musetti

• Una delegazione della Virtus Bologna, con la coppa dello scudetto della pallacanestro appena vinta, è salita al reparto malattie infettive e ematologia del Sant’Orsola di Bologna per far visita a Achille Polonara, al terzo giorno di ricovero per curare la leucemia mieloide

• Se ne sono andati il calciatore Giuseppe Gaspari (96), il politico missino Francesco Marenco (95) e il politologo Leonardo Morlino (77)

Titoli

Corriere della Sera: Trump-Khamenei, sfida finale

la Repubblica: Ultimatum a Teheran

La Stampa: Iran, Trump gioca con la guerra

Il Sole 24 Ore: Borse, boom dei volumi in Cina

Avvenire: Minacce incrociate

Il Messaggero: Aeri e navi, Iran sotto assedio

Il Giornale: I partigiani tifano gli ayatollah

Qn: Trump, ultimatum all’Iran / E muove i bombardieri

Il Fatto: L’Aiea: «Niente prove / sull’atomica iraniana»

Leggo: Trump schiera i bombardieri

Libero: Gli euroayatollah

La Verità: Chi finisce prima i misili

Il Mattino: L’Iran nella morsa di Israele

il Quotidiano del Sud: «Non ci arrenderemo mai»

il manifesto: La bomba che c’è

Domani: «Potrei attaccare, a anche no» / Il mondo appeso ai dubbi di Trump