San Vito Lo Capo, torna la rassegna ‘Libri autori e bouganville’: 12 incontri tra storie e tradizioni

19/06/2025 10:28:00

Dal 9 luglio al 22 agosto per il ventiseiesimo anno consecutivo, torna a San Vito Lo Capo la rassegna letteraria “Libri autori e bouganville”, una longevità che colloca il festival organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco, fra gli eventi culturali estivi più importanti nel panorama italiano.

La manifestazione diretta dallo scrittore Giacomo Pilati, anche quest'anno annovera ospiti e temi di straordinaria rilevanza, ampliando l’offerta anche nel pomeriggio con una sezione di letture per bambini curata da Emilia Mazzara.

E un evento speciale il 28 luglio con “San Vito Lo Capo come eravamo” con Ninni Ravazza, le musiche dell’associazione Kalos e il cuscus dolce di Patrizia Spagnolo. La manifestazione nei suoi cinque lustri ha ospitato oltre 300 autori che si sono avvicendati prima sul palco di via Venza e da alcuni anni nella splendida cornice del giardino di Palazzo La Porta.

< >. L’assessora alla cultura Francesca Vultaggio sottolinea il ruolo della condivisione della conoscenza e l'importanza che gli incontri di San vito lo Capo rivestono nella promozione del confronto e della lettura. Una mission che per Paolo Graziano, presidente della Pro Loco, si inserisce a pieno titolo nelle tradizioni del territorio; dialoghi e temi fondamentali per comprendere i tempi che viviamo. < >.

Dodici gli incontri previsti, con inizio alle 21,30, nella splendida cornice del giardino di Palazzo La Porta, sede del Comune. Segreteria a cura di Filippa Pellegrino.

Di seguito il programma 2025: 9 luglio Gaetano Basile -Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c'è più (Kalos); 11 luglio Mareme Cisse e Lidia Tilotta- Sogni di zenzero (Slow Foood); 21 luglio Simone Tempia - Vita con Lloyd. Il giardino del tempo (Rizzoli); 23 luglio Dino Petralia - Grammatica emozionale (Luigi Pellegrini); 25 luglio Marzia Roncacci - L’invidia del pene (Frascati & Serradifalco) ; 31 luglio Rosita Manuguerra – Malanima (Feltrinelli); 5 agosto Gaetano Savatteri- La Sicilia non esiste. L’isola tra realtà e racconto (Zolfo); 8 agosto Daniele Carrozza - Luce (Affiori); 11 agosto Salvatore Mugno -Nascita della mafia (Navarra); 18 agosto Nadia Terranova - Quello che so di te (Guanda); 20 agosto Salvo Toscano- I fratelli Corsaro. Il caso Barraco (Newton Compton); 22 agosto Mario Giordano -Dynasty (Rizzoli).