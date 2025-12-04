Mazara del Vallo, il 7 dicembre torna POPit! for Christmas al Collegio dei Gesuiti

04/12/2025 14:47:00

Il Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo apre le porte alla seconda edizione di POPit! for Christmas, l’evento dedicato al gioco, alla cultura pop e alla creatività, organizzato da La Taverna dei Giochi in collaborazione con l’Associazione Culturale HIC E.t.s. e con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

L’appuntamento è per domenica 7 dicembre, per un’intera giornata di attività a ingresso gratuito.

L’edizione 2025 si presenta in veste natalizia e promette di trasformare il Collegio dei Gesuiti in un vivace contenitore di intrattenimento, fumetti, giochi e contaminazioni culturali. Tra i protagonisti i Phantasya Project, che guideranno i partecipanti nei giochi da tavolo e di ruolo, proponendo avventure per appassionati e curiosi di tutte le età. Non mancherà uno spazio dedicato al mondo del fumetto: Vito Rallo curerà un workshop tematico, pensato per avvicinare il pubblico ai linguaggi dell’illustrazione e della narrazione grafica. A dare un tocco orientale all’evento saranno invece l’Associazione Sicilia Giappone e Il Pensiero Storico, con attività e contributi dedicati alla cultura nipponica e alla sua influenza nel panorama pop contemporaneo. Il programma include inoltre diverse iniziative collaterali, pensate per arricchire un evento che vuole essere inclusivo, dinamico e capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati. Un’intera giornata tra giochi, fantasia e creatività, nel cuore storico della città, per riscoprire il piacere di incontrarsi e condividere passioni.

L’ingresso è libero.



