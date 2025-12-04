Sezioni
Mazara del Vallo, il 7 dicembre torna POPit! for Christmas al Collegio dei Gesuiti

Il Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo apre le porte alla seconda edizione di POPit! for Christmas, l’evento dedicato al gioco, alla cultura pop e alla creatività, organizzato da La Taverna dei Giochi in collaborazione con l’Associazione Culturale HIC E.t.s. e con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

L’appuntamento è per domenica 7 dicembre, per un’intera giornata di attività a ingresso gratuito. 

L’edizione 2025 si presenta in veste natalizia e promette di trasformare il Collegio dei Gesuiti in un vivace contenitore di intrattenimento, fumetti, giochi e contaminazioni culturali. Tra i protagonisti i Phantasya Project, che guideranno i partecipanti nei giochi da tavolo e di ruolo, proponendo avventure per appassionati e curiosi di tutte le età. Non mancherà uno spazio dedicato al mondo del fumetto: Vito Rallo curerà un workshop tematico, pensato per avvicinare il pubblico ai linguaggi dell’illustrazione e della narrazione grafica. A dare un tocco orientale all’evento saranno invece l’Associazione Sicilia Giappone e Il Pensiero Storico, con attività e contributi dedicati alla cultura nipponica e alla sua influenza nel panorama pop contemporaneo. Il programma include inoltre diverse iniziative collaterali, pensate per arricchire un evento che vuole essere inclusivo, dinamico e capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati. Un’intera giornata tra giochi, fantasia e creatività, nel cuore storico della città, per riscoprire il piacere di incontrarsi e condividere passioni. 

L'ingresso è libero.









