Marsala: domani la Giornata Mondiale del Rifugiato dedicata ai minori stranieri

Marsala si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 con un’iniziativa all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della creatività. Domani, venerdì 20 giugno, a partire dalle ore 10:30, il “Boschetto” di contrada Ciavolo diventerà il cuore pulsante di una giornata speciale dedicata ai minori stranieri non accompagnati, veri protagonisti dell’evento.

Promossa dall’Amministrazione Grillo in collaborazione con le Cooperative consorziate che aderiscono al Protocollo d’Intesa con il Comune, la manifestazione rientra nel programma nazionale ispirato al tema scelto quest’anno: “Insieme per un futuro senza frontiere”.

L’iniziativa – dal titolo “Uniti nei Giochi” – prevede un ricco programma di attività ludiche e interculturali, pensate per favorire l’incontro, l’espressione personale e il senso di appartenenza. I giovani rifugiati saranno coinvolti in giochi a squadre, laboratori creativi e momenti di condivisione, in un clima accogliente e festoso che mira a rafforzare il legame tra loro e la comunità marsalese.

Fondamentale il supporto delle Forze dell’Ordine, in particolare della Guardia Forestale e della Polizia Municipale, così come quello dell’associazione La Provvidenza Onlus, che insieme ai tutori e agli operatori delle Cooperative garantiranno la buona riuscita dell’evento.

Oltre 350 minori prenderanno parte alla giornata, portando con sé storie, speranze e sogni che l’iniziativa vuole valorizzare, abbattendo le barriere della solitudine e dell’indifferenza. La Giornata Mondiale del Rifugiato a Marsala si conferma così un’occasione concreta per costruire un futuro più giusto e inclusivo, dove ogni giovane possa sentirsi accolto, riconosciuto e parte di una comunità solidale.

