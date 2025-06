Ginnastica Artistica: 10 ori per i Diavoli Rossi Marsala ai Campionati Nazionali Csain

19/06/2025 08:27:00

Si è concluso con successo e grandissima partecipazione, il Campionato Nazionale di ginnastica artistica maschile e femminile CSAIn 2025, che si è svolto a Cesenatico, presso l’Accademia della ginnastica dal 4 all’8 Giugno a cui gli atleti della Polisportiva Diavoli Rossi Marsala hanno preso parte in gran numero. Partiti col volo Palermo Bologna, in 50 fra ginnasti, tecnici e giudici, i marsalesi hanno invaso Cesenatico, con la voglia di dimostrare la propria preparazione e di mettersi in gioco in una piazza così importante. Oltre 40 le società partecipanti, provenienti da tutta Italia, ed oltre 1250 i partecipanti a questa Finale, svoltasi sotto l’occhio vigile della direttrice di gara Elena Bisio, sono stati 4 giorni di gare intense a cui le ginnaste e i ginnasti marsalesi hanno preso parte dalla serie D, primo livello di difficoltà fino alla serie Super A, massimo livello di competizione, riportando, come desiderato, numerosi premi nazionali, individuali e di squadra.

Questi i risultati raggiunti dagli atleti dei professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo:

TITOLO NAZIONALE ALL AROUND (Classifica totale dei 4 attrezzi):

- ORO per Giorgia Gimondo Serie C1 categoria Senior 2

- ORO per Rossella Santoro Serie B categoria Junior

- ORO per Clara Morsello Serie Super A categoria Allieve

- ARGENTO per Angelica Bonomo Super A categoria Allieve

- ARGENTO per Andrea Fazio Serie D categoria Allievo 2

- ARGENTO per Giorgia Di Miceli Serie B categoria Ragazze

- ARGENTO per Chiara Amodeo Serie B categoria Senior 2

- ARGENTO per Martina Amodeo Serie Super A categoria Junior

- BRONZO per Maria Barraco Serie Super A categoria Senior 2

TITOLO NAZIONALE A SQUADRE (classifica data dalla somma dei punteggi ottenuti dalle migliori 3 ginnaste):

- BRONZO squadra Junior serie C

- BRONZO squadra Junior serie B

TITOLO NAZIONALE PER SPECIALITA’ (Classifica ad attrezzo):

- ORO per Francesco Giappone specialità sbarra

- ORO per Antonino Lombardo specialità mini trampolino

- ORO per Giada Magro specialità corpo libero

- ORO per Giorgia Sammartano specialità mini trampolino

- ORO per Giorgia Sammartano specialità parallele

- ORO per Federica D’Urso specialità volteggio

- ORO per Giada Pipitone specialità mini trampolino

- ARGENTO per Rosalie De Vita specialità volteggio

- ARGENTO per Martina Amodeo specialità corpo libero

- ARGENTO per Giada Maltese specialità parallele

- BRONZO per Clara Maugeri specialità trave

- BRONZO per Maria Barraco specialità corpo libero

- BRONZO per Rosalie De Vita specialità parallele

- BRONZO per Giada Pipitone specialità parallele

- BRONZO per Martina Amodeo specialità parallele

- BRONZO per Giulia Pipitone specialità volteggio

- BRONZO per Giovanna Reina specialità trave

- BRONZO per Giovanna Reina specialità volteggio.

Con un carniere così ricco che conta ben 29 medaglie di cui 10 d’oro, 8 d’argento e 11 di bronzo, gli atleti, i tecnici e tutto lo staff tornano in palestra carichi di grinta e di voglia di fare sempre meglio, riflettendo sul lavoro svolto durante tutto l’anno agonistico e pronti per mettere in scena l’abituale Saggio Spettacolo di fine anno, patrocinato dal Comune di Marsala, che si terrà al Palazzetto dello Sport il giorno 29 Giugno alle ore 18:00.