Trapani, l'Appello non riduce la penalizzazione: ora si ricorre al Coni

20/06/2025 18:20:00

Meno 8 era e meno 8 è rimasto. Il Trapani non ha ricevuto alcuno sconto dalla Corte Federale d'Appello in merito alla penalizzazione di 8 punti inflitta in primo grado per la vicenda dei crediti d'imposta.

La società aveva presentato appello, convinta di poter ottenere una riduzione della penalizzazione, ma i giudici d'Appello hanno confermato la sentenza di primo grado, per cui il Trapani comincerà il prossimo campionato di serie C con una penalizzazione di 8 punti.

La società, comunque, non demorde e, convinta di poter far valere le proprie ragioni avendo denunciato di essere stata truffata dal Gruppo Alfieri cui si era rivolta per utilizzare i crediti d'imposta, ha già annunciato tramite il presidente Valerio Antonini di proporre ricorso al Collegio del Coni.

Un ulteriore grado di giudizio per dimostrare la propria estraneità e quantomeno ridurre la penalizzazione che costringerebbe i granata ad un campionato di rincorsa. Otto punti, infatti, sono un importante fardello in vista del prossimo campionato, con la squadra chiamata ad azzerare il prima possibile la penalizzazione, per poi lanciarsi verso le alte sfere della classifica.

Ad annunciare il ricorso al Coni è stato direttamente il presidente Antonini attraverso i propri canali social: "Come immaginavamo, confermata la sentenza di primo grado di meno 8 punti. Ora andremo al Collegio del Coni dove siamo molto fiduciosi di vedere cambiata la sentenza totalmente. Ho letto gia i soliti su Facebook anche trapanesi lasciarsi andare a commenti catastrofici. Mi fanno una tenerezza tremenda. Come se poi anche 8 punti sarebbero chissà quale dramma da recuperare. Avellino ha vinto il campionato con 8 punti di vantaggio nonostante un girone di andata catastrofico. Calma e sangue freddo".