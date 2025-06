Marsala, Leonardo Curatolo (MF): "Sul porto ancora annunci. Serve progetto turistico serio"

20/06/2025 14:00:00

“Le parole del sindaco Grillo confermano che, a oggi, il porto di Marsala è ancora senza un vero progetto. Si parla di ringraziamenti, di una futura bozza, ma dopo anni di amministrazione siamo ancora ai preliminari. È questo il risultato?”

A parlare è Leonardo Curatolo, esponente di Marsala Futura, che interviene con toni critici all’indomani delle dichiarazioni del primo cittadino sullo stato del progetto portuale. Un intervento che solleva dubbi non solo sulla concretezza delle intenzioni dell’Amministrazione, ma soprattutto sulla visione strategica dell’opera.

“Tutti dicono di voler fare il porto, ma la realtà è che si va a sbattere contro un muro fatto di burocrazia e competenze sovracomunali, da Palermo a Trapani. Il progetto ipotizzato costa 61 milioni e richiede da 3 a 6 anni, con tutti i problemi legati ai fondali. È una strada lunga e incerta.”

Secondo Curatolo, è necessario cambiare approccio. Non un porto commerciale di difficile realizzazione e dal costo elevato, ma un’infrastruttura turistica moderna e sostenibile, in linea con modelli di successo già esistenti in Sicilia e nel Mediterraneo.

“Serve un’altra visione: un porto turistico, moderno e funzionale, con parcheggi per yacht e scafi, come a Capo d’Orlando o in molte località greche. Costerebbe 15 milioni al massimo, si può realizzare in 18 mesi e porterebbe subito lavoro e sviluppo.”

Infine, l’affondo più amaro: “Nel frattempo, ogni anno perdiamo armatori, diportisti e piccole realtà locali che preferiscono porti greci o altrove, dove trovano servizi migliori e costi più sostenibili. Marsala ha bisogno di pragmatismo, non di promesse.” Marsala Futura rilancia così il dibattito sul futuro del porto, chiedendo meno annunci e più concretezza per rilanciare davvero il potenziale turistico della città.