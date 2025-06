 Inclusione sociale: l’ASP di Trapani modello innovativo per il “Budget di Salute

20/06/2025 10:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si conferma all’avanguardia in Sicilia nella promozione dell’inclusione sociale e del benessere delle persone fragili, grazie all’attuazione virtuosa del Budget di Salute. Si tratta di uno strumento innovativo che mira a migliorare la qualità della vita di cittadini con disabilità, non autosufficienti o in condizione di vulnerabilità, attraverso progetti di vita personalizzati che coniugano risorse economiche, professionali e umane.

La Direzione Strategica Aziendale – con il direttore generale facente funzione Danilo Palazzolo, il direttore sanitario Danilo Greco e il capo del Dipartimento di Salute Mentale Gaetano Vivona – ha recentemente accolto una delegazione della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, guidata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca e dalla deputata regionale Cristina Ciminnisi, nell’ambito di una serie di incontri finalizzati al monitoraggio delle attività sul Budget di Salute nelle aziende sanitarie siciliane.

Ogni ASP è tenuta a destinare almeno lo 0,2% del proprio bilancio a questo strumento, realizzando interventi su misura per i bisogni specifici di ciascun paziente, con il coinvolgimento di enti del terzo settore e cooperative sociali. In questo contesto, l’ASP di Trapani si distingue per i numeri e l’innovazione: nel 2023 sono stati presentati 141 progetti, altrettanti nel 2024, con 123 pazienti effettivamente presi in carico. È l’unica azienda siciliana ad aver pienamente recepito e applicato le linee guida regionali.

Un elemento particolarmente distintivo è lo sviluppo, da parte del dott. Vivona e del dirigente sociologo Baldo La Sala, di un algoritmo avanzato capace di calcolare in modo puntuale il contributo economico da assegnare a ogni singolo paziente, tenendo conto della complessità, della durata e della frequenza del percorso assistenziale.

Per garantire un’attuazione coerente e continuativa del Budget di Salute, l’ASP si è inoltre dotata di un regolamento interno aggiornato secondo le ultime linee guida regionali. A ciò si affianca un accordo di programma già sottoscritto con il Distretto Socio-Sanitario D50 di Trapani, che favorisce la collaborazione tra Comuni e ASP, assicurando continuità assistenziale anche dopo la fine del progetto. Tale accordo verrà progressivamente esteso agli altri distretti della provincia, potenziando ulteriormente la rete di supporto territoriale.

Soddisfazione è stata espressa dai parlamentari De Luca e Ciminnisi, che hanno riconosciuto nell’ASP di Trapani un punto di riferimento per l’intero sistema sanitario regionale, sottolineando il valore di un modello che coniuga attenzione alla persona, innovazione gestionale e integrazione socio-sanitaria.