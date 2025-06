Enrico Malato nuovo direttore all'aeroporto di Trapani 

21/06/2025 14:21:00

È Enrico Malato il nuovo direttore generale dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Cinquant’anni, originario di Catania, Malato porta con sé una solida esperienza internazionale nel settore dell’aviazione civile, maturata tra grandi compagnie aeree e società aeroportuali di primo piano, con un profilo accademico tra i più qualificati del settore.

Dopo la laurea in Economia all’Università di Catania, ha proseguito gli studi alla Bocconi di Milano, dove ha conseguito un master, per poi specializzarsi ulteriormente con una laurea in Management Aeronautico e una in Tourism and Airline Studies presso la Nottingham Trent University, nel Regno Unito.

Il suo percorso professionale lo ha visto attivo per Alitalia a Roma e, successivamente, nella direzione centrale di Ryanair a Dublino, la compagnia low cost leader in Europa. Rientrato in Italia, ha assunto un ruolo apicale nella stessa Ryanair prima di approdare a Swissport, la principale società al mondo nel settore dei servizi di handling aeroportuale, dove ha operato allo scalo di Fiumicino.

Accanto all’esperienza manageriale, Malato ha ricoperto incarichi di docenza in diverse università e centri di formazione dedicati al trasporto aereo, contribuendo alla crescita professionale di numerosi operatori del settore.

Oggi, alla guida dell’aeroporto di Trapani, si trova ad affrontare una sfida strategica per lo sviluppo del territorio: fare del Vincenzo Florio un hub sempre più competitivo e integrato nella rete della mobilità siciliana.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Malato – è rendere lo scalo sempre più accogliente e integrato nel territorio, valorizzandone la funzione turistica e commerciale. Gli aeroporti non sono più soltanto luoghi di transito, ma veri e propri spazi d’incontro tra culture e territori. Il Vincenzo Florio può diventare un modello in tal senso».

Con l’arrivo di Enrico Malato, Airgest punta a consolidare il rilancio dell’aeroporto trapanese, migliorando i servizi e potenziando i collegamenti, in sinergia con le istituzioni locali e con il tessuto economico della Sicilia occidentale.