 Al via i corsi gratuiti sul Turismo Esperienziale promossi dal GAL Elimos

21/06/2025 20:00:00

Prenderanno il via il 1° luglio 2025 i corsi gratuiti di formazione sul Turismo Esperienziale promossi dal GAL Elimos, in collaborazione con “Sicilia da Scoprire – Giulia Pulizzi” e con il supporto della FIPTES (Federazione Italiana Professionisti del Turismo Esperienziale e Sostenibile). L'iniziativa rientra nel Progetto Operativo n. 11/2025 e punta a formare 30 nuovi professionisti del settore turistico locale.

I corsi, erogati online fino al 29 agosto, sono rivolti a maggiorenni con diploma o laurea, motivati a intraprendere un percorso nel turismo. Le figure professionali previste sono: Guida Esperta del Turismo Esperienziale e del Trekkincittà; Guida Ambientale Escursionistica Esperienziale; Project Manager del Turismo Esperienziale

La selezione dei candidati avverrà tramite manifestazione di interesse, con scadenza 8 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale del GAL Elimos (26 giugno).

L’idea nasce da un confronto tra Antonino Parrinello, il GAL Elimos e la scuola di formazione FIPTES, durante un incontro del Consorzio Laguna dello Stagnone. Riconoscendo l’urgenza di professionalità specifiche nel territorio, si è avviato un percorso che ha portato a inserire il progetto nella programmazione ufficiale del GAL.

Questa opportunità rappresenta un valore aggiunto anche per le Pro Loco locali, che potranno contare su guide formate da inserire nei circuiti turistici ufficiali e nella co-progettazione di itinerari, in particolare in aree ancora poco valorizzate.

Un progetto che nasce da un’intuizione concreta e si traduce in un investimento sulle competenze locali, per costruire dal basso un nuovo modello di turismo sostenibile e autentico.