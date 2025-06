Estate Mazarese 2025: ecco il cartellone tra cultura, musica, spettacolo e tradizione  

22/06/2025 14:20:00

È stato ufficialmente presentato questa mattina in conferenza stampa il cartellone di "Estate Mazarese 2025 – In zona blu", il ricco programma di eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Alla presenza del sindaco Salvatore Quinci e dell’assessora agli Eventi Germana Abbagnato, è stata illustrata un’estate che si preannuncia vibrante e multisfaccettata, con appuntamenti che abbracciano musica, teatro, cinema, sport, gastronomia e letteratura.

Il sipario si alzerà il 27 giugno con la tradizionale Kermesse "Mazara del Pesce", che animerà il primo fine settimana dell’estate. Il calendario proseguirà fino al 30 agosto, con una coda di eventi previsti anche nei mesi di settembre e ottobre.

I festival tematici

Tra i momenti più attesi spiccano alcuni festival tematici che valorizzano l’identità e la creatività del territorio: il Color Summer Festival (13 agosto, spiaggia di Tonnarella), il Mezzo Festival (25-26 luglio, Giardino dell’Emiro) con una proposta urban e contemporanea dedicata al Mediterraneo, la Festa del Pane e della Pasta (10-12 agosto, Borgata Costiera) e il suggestivo Satiro d’Oro Festival (6 agosto, piazza della Repubblica).

Il Festino di San Vito: evento clou dell’estate

Il cuore spirituale e popolare della stagione sarà il Festino di San Vito, patrono della città, in programma dal 17 al 24 agosto. Quest'anno la regia dell’evento è affidata alla società Collage con la direzione artistica di Carla Favata, che firma il progetto “Pellegrini nel cuore e nella storia di Mazara”, un percorso tra fede, arte e memoria.

Musica per tutti i gusti

La proposta musicale si arricchisce di nomi noti del panorama italiano: Loredana Errore, Giuseppe Anastasi, Valerio Scanu, Random, Luca Virago, Joe Squillo e la prestigiosa Orchestra Sinfonica Siciliana. Spazio anche ai talenti locali affermati a livello internazionale, come Fabrizio Mocata (candidato ai Latin Grammy Awards 2024), Arabella Rustico, Giuseppe Sinacori, Mato Sciacca, Pietro Adragna, Chiara Senesi, Mauro Carpi Quintet e molti altri.

Teatro, cabaret e cinema sotto le stelle

Non mancherà l'intrattenimento per adulti e famiglie con artisti come Tony Sperandeo, Ernesto Maria Ponte, Massimo Spata, Tony Carbone, Ivan Fiore, Balistreri e Peppone, oltre al contributo registico di Giacomo Bonagiuso. Torna anche la rassegna "Cinema Sotto le Stelle", con proiezioni all’aperto per tutti i gusti. Ampio spazio alla cultura con le rassegne letterarie. "In... chiostro d’autore", a cura di Lettere 2022, ospiterà scrittori del calibro di Salvo Toscano, Rosita Manuguerra, Salvo Palazzolo, Davide Calafato, Nadia Terranova e Ugo Barbara. Mag Libri presenterà invece "Letture estate 2025", tra cui i progetti Fatastè, Colapesce e Feedbook.

Street food, sport e solidarietà

La gastronomia sarà protagonista con l’International Street Food e il Mazara Food Fest sul lungomare, mentre sul fronte sportivo si segnala un quadrangolare solidale allo stadio Nino Vaccara (23 luglio) che coinvolgerà la Nazionale attori e cantanti, le rappresentative di Magistrati, Carabinieri e le Vecchie Glorie del Mazara Calcio. In programma anche esibizioni di taekwondo, eventi fitness e la partecipazione alla Strawoman.

Visite guidate e notti bianche

Confermate tre notti bianche con aperture straordinarie serali del Museo Diocesano e delle chiese cittadine, accompagnate da visite guidate e spettacoli diffusi. Il cartellone, realizzato con 65mila euro di fondi comunali e ulteriori contributi regionali (in particolare 100mila euro per il Festino di San Vito), è frutto della collaborazione tra amministrazione, associazioni e realtà locali. «Siamo orgogliosi di offrire un programma di qualità, inclusivo e sostenibile, in linea con le risorse a disposizione», ha dichiarato il sindaco Quinci.