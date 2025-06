 "Basta lavoro nero: denunciate chi vi fa lavorare senza diritti!"

22/06/2025 00:30:00

Gentile direttore di Tp24, con l’inizio della stagione estiva dovrebbero partire anche i controlli da parte della Guardia di Finanza per verificare che il personale sia regolarmente assunto, in conformità alla legge e con contratti adeguati alle ore effettivamente svolte e veritiere. (Non abbiate paura di denunciare il vostro impegno, ragazzi e ragazze!)

Inoltre, insisto nel suggerire a chi si rivolge a officine meccaniche, cliniche private, studi medici, odontoiatrici o qualsiasi altro esercente, di chiedere sempre la fattura o lo scontrino, anche per piccole somme. Se non vi viene rilasciato nulla, ricordate che spesso chi evade si permette di vivere in lusso (Mercedes e simili), mentre voi faticate anche solo per la benzina. In questi casi, non esitate a chiamare le autorità!

La Guardia di Finanza, infatti, non considera le vostre 20 euro come una semplice perdita, ma come una violazione da migliaia di euro per chi evade.

Vedo persone anche di 80 anni ancora impiegate in officine meccaniche e locali commerciali, pur essendo pensionate, togliendo così spazio e opportunità alle nuove generazioni. È fondamentale segnalare queste situazioni!

Chiamate la Guardia di Finanza e denunciate! È come andare dal medico quando si sta male: un “clistere” agli sfruttatori del lavoro nero (qui a Marsala ce ne sono tanti) fa guarire la malattia! Denunciate per un futuro migliore!

Un vostro lettore