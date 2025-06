Trinacria Cup, pallanuoto d'élite a Trapani: Siciliana Pasti fa squadra con i campioni

23/06/2025 16:50:00

Una piscina gremita, quattro nazionali tra le migliori al mondo, una città che risponde con entusiasmo e competenza. La Trinacria Cup, torneo internazionale di pallanuoto disputato a Trapani dal 20 al 22 giugno, si chiude con un bilancio ampiamente positivo. Un evento ben organizzato, sentito dal pubblico e in grado di coniugare sport, accoglienza e identità territoriale.

In vasca, il livello è stato altissimo. Il Settebello ha chiuso al secondo posto con sei punti, riscattando il ko iniziale contro l’Ungheria (10-12) con due vittorie nette su Grecia (16-9) e Spagna (12-10). A brillare, anche due siciliani: Francesco Condemi, catanese della Pro Recco, miglior marcatore azzurro con 12 reti in tre gare, e Francesco Cassia, siracusano, autore di un gol all’esordio.

Ma a convincere non è stato solo lo spettacolo sportivo. A funzionare è stato l’intero impianto organizzativo: una logistica puntuale, una cornice coinvolgente, e una rete di collaborazioni locali che ha dato spessore all’iniziativa. Tra queste, quella con Siciliana Pasti, storica azienda trapanese con oltre quarant’anni di esperienza nella ristorazione collettiva, partner ufficiale della manifestazione.

Presente per tutta la durata dell’evento, l’azienda ha curato i servizi di ristorazione destinati a squadre, staff tecnici e organizzatori, offrendo un supporto costante e professionale. Il momento simbolico di questa collaborazione è stata la cena di gala conclusiva, domenica sera al Villino Nasi, realizzata in collaborazione con il ristorante Reef. Una serata curata dagli chef di Siciliana Pasti, Giuseppe Marrocco e Claudio Marino, oltre che dal personale di cucina e di sala del Ristorante Reef.

«Essere partner della Trinacria Cup è stato un onore e una responsabilità che abbiamo accolto con entusiasmo», afferma Giancarlo Cangemi, Vice Presidente del Cda di Siciliana Pasti ed ex Dirigente della Fin «Abbiamo lavorato per offrire un servizio all’altezza di un evento internazionale, con la cura e la professionalità che da sempre ci contraddistinguono. Farlo nella nostra Trapani ha reso tutto ancora più significativo».

Fondata nel 1982 a Erice, Siciliana Pasti è oggi una delle realtà più solide e strutturate del settore in Sicilia. Attiva nella ristorazione scolastica, sanitaria, aziendale ed eventi, si distingue per l’attenzione alla qualità, la sicurezza alimentare e l’approccio sostenibile. La partecipazione alla Trinacria Cup ha confermato la capacità dell’azienda di affiancare eventi di respiro internazionale, rimanendo saldamente radicata al territorio.



“Lavoriamo ogni giorno per rendere i nostri servizi all’altezza delle richieste dei clienti. L’ottima riuscita di eventi, come quello di ieri , in collaborazione con Aquarius ci rendono orgogliosi e costituiscono un volano a migliorarci sempre”: queste le parole di Luigi e Mena Miccolo, proprietari della Siciliana Pasti e Co-founder del Reef.

La Trinacria Cup ha portato a Trapani sport di alto livello, ma anche un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, società sportive e imprese locali. Una sfida vinta, che ha mostrato come l’identità di un territorio possa esprimersi anche attraverso la qualità del lavoro condiviso. Dentro e fuori dall’acqua.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)