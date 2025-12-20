Sezioni
20/12/2025 10:00:00

Marsala, due nuove Piazze per una Città finalmente viva e vibrante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/marsala-due-nuove-piazze-per-una-citta-finalmente-viva-e-vibrante-450.jpg

CONTENUTO SPONSORIZZATO - Con l’inaugurazione di Piazza Goffredo Mameli e l’intitolazione di Piazza Unità d’Italia, antistante al Monumento ai Mille, Marsala completa altre due tappe dell'ambizioso percorso di rigenerazione urbana portato avanti dall'Amministrazione Grillo. Due interventi che segnano simbolicamente e concretamente una stagione di trasformazioni destinate a ridisegnare nei prossimi mesi il volto della città.

Le due piazze rinnovate si collocano lungo l’asse urbano che da Piazza Garibaldi conduce al mare, rafforzando la continuità spaziale e visiva di uno dei tratti più identitari del centro cittadino. Una rinnovata attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla vivibilità degli spazi pubblici, alla bellezza urbana e alla valorizzazione dell’identità storica di Marsala.
Particolarmente significativo è il valore simbolico dell’accensione della fontana tricolore che richiama la memoria nazionale del Risorgimento e, al tempo stesso, si apre a una visione contemporanea ed europea, proiettata nel contesto mediterraneo. Un segno urbano che unisce storia e futuro, rafforzando il senso di appartenenza e la riconoscibilità della città.

Gli interventi inaugurati si inseriscono in una programmazione strategica più ampia, che integra investimenti di riqualificazione e rigenerazione urbana con una visione culturale e di sviluppo dei servizi. In questo quadro si colloca la prossima apertura dell’Hub turistico all’interno del Monumento ai Mille, pensato come punto di accoglienza, orientamento e promozione dei principali itinerari turistici e culturali della città.
Accanto alla dimensione urbana e culturale, infatti, la strategia punta anche al rafforzamento dei servizi turistici, con particolare attenzione all’occupazione giovanile. L’attivazione dell’hub turistico e delle nuove funzioni di promozione del territorio prevede così il coinvolgimento e l’assunzione di giovani, chiamati ad essere protagonisti nella narrazione e valorizzazione degli itinerari storici, culturali e identitari di Marsala.

Parallelamente, l’Amministrazione ha avviato un processo culturale strutturato, fondato sul progetto “Marsala Città della Pace”, che mira a valorizzare la vocazione storica e mediterranea della città attraverso iniziative culturali, artistiche e simboliche, capaci di rafforzare il ruolo di Marsala come luogo di incontro, dialogo e rigenerazione non solo di spazi ma anche di rapporti nel tessuto sociale ed economico.
Il percorso di trasformazione proseguirà a breve con il completamento di ulteriori interventi sul Waterfront cittadino, tra cui il completamento della riqualificazione di via Scipione L’Africano, destinata a diventare un collegamento urbano moderno, funzionale e pienamente fruibile, rafforzando il legame tra il centro storico e il fronte mare.

Marsala si prepara così a consolidare la propria vocazione turistica e culturale, puntando su una città ordinata, accogliente e riconoscibile, capace di offrire esperienze autentiche a chi la vive quotidianamente e a chi la sceglie come meta di visita. Non un punto di arrivo, ma l’avvio di un processo. Un cammino coerente e progressivo che, passo dopo passo, realizza pienamente il potenziale di Marsala rendendola sempre più consapevole della proprie radici e capace di guardare al futuro.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente, il Comune di Marsala. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it 









