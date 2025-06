 Spazi pubblici per minori: pubblicata la graduatoria per i finanziamenti regionali 

25/06/2025 12:00:00

È stata pubblicata la graduatoria relativa agli interventi ammessi a finanziamento per la creazione e il potenziamento di spazi pubblici destinati ai minori. Ventotto i progetti selezionati, di cui sette con riserva, che riceveranno risorse per l’adeguamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a servizi socio-educativi e sociali. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, nell’ambito del Programma PR FESR Sicilia 2021-2027.

Oltre 20 milioni per l’infanzia e l’adolescenza

Il piano complessivo prevede lo stanziamento di oltre 20 milioni di euro, fondi che copriranno non solo i lavori strutturali ma anche l'acquisto di attrezzature e arredi necessari per rendere gli spazi funzionali, accoglienti e sicuri. L’obiettivo è quello di garantire ai minori ambienti di qualità, capaci di rispondere alle esigenze educative, sociali e culturali dei territori.

Albano: «Un’occasione per costruire comunità inclusive»

«Questi interventi costituiscono un'occasione cruciale per le nostre comunità – ha dichiarato l’assessora Nuccia Albano – in particolare per le zone più svantaggiate. Si tratta di strutture che si trasformeranno in punti di riferimento per i nostri giovani, spazi dedicati alla crescita sociale, culturale ed educativa, capaci di promuovere la parità di genere e dare un contributo concreto alla lotta contro la povertà educativa e la dispersione scolastica».

Progetti con riserva: venti giorni per completare la documentazione

I Comuni i cui progetti risultano ammessi con riserva avranno ora venti giorni di tempo per integrare la documentazione richiesta dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali. La pubblicazione della graduatoria rappresenta dunque un primo passo concreto verso l’attuazione degli interventi, in vista dell’avvio dei lavori nei diversi territori coinvolti.

La graduatoria completa degli interventi ammessi e non ammessi è disponibile online sul sito ufficiale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata alle politiche sociali.