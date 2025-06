Trapani, 50 anni dopo si rivedono i compagni della sezione A del Liceo Ximenes 

26/06/2025 17:00:00

A pochi giorni dal solstizio d’estate, gli ex studenti della sezione A del “Liceo Ginnasio Leonardo Ximenes” di Trapani si sono ritrovati a 50 anni dal diploma. L’incontro si è svolto il 20 giugno in un noto ristorante del Trapanese, tra abbracci, commozione e ricordi. I primi sguardi incerti hanno lasciato spazio all’entusiasmo: «Sembrava che fossero passati cinque minuti, non cinquant’anni», ha commentato uno dei presenti.

Commosso il pensiero rivolto a chi non c’è più. Poi spazio a poesie, riflessioni, foto e sketch. La serata è stata un viaggio tra aneddoti scolastici e affetto ritrovato. «Quanto eravamo terribili... Ti ricordi il prof?», «Quell’anno nessuno si ammalava: non volevamo perderci neanche un giorno».

L’esperienza scolastica, vissuta con intensità e spirito di gruppo, è stata al centro dei racconti. Un ritorno alle radici che ha rinnovato il valore dell’amicizia nata tra i banchi, in un tempo in cui la goliardia era semplice, vera e formativa.