Buseto Palizzolo festeggia 75 anni da Comune: convegni, banda e i Tinturia in concerto

27/06/2025 10:00:00

Una giornata intera per celebrare un traguardo che unisce memoria, identità e futuro. Venerdì 4 luglio 2025 Buseto Palizzolo compie 75 anni di autonomia comunale, e lo fa con una festa che coinvolgerà istituzioni, cittadini e artisti, tra convegni, musica e spettacoli.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio con un momento solenne al Centro Diurno, dove si terrà un convegno celebrativo alla presenza delle massime autorità civili e militari, dei sindaci e degli amministratori che hanno segnato la storia del Comune dal 1949 ad oggi. Sarà l’occasione per riflettere sul percorso di crescita della comunità, tra radici storiche e visioni per il futuro.

A seguire, le strade del paese si animeranno con la sfilata delle due bande musicali locali, vera espressione della tradizione e del senso di appartenenza di Buseto Palizzolo. Un momento di festa popolare, che coinvolgerà grandi e piccoli in un’atmosfera di condivisione.

Alle 21.30, il cuore della serata batterà in Piazza Falcone - Borsellino con il concerto dei Tinturia, una delle band più amate in Sicilia, che porterà sul palco il suo stile inconfondibile fatto di ritmo travolgente, sonorità contaminanti e ironia dissacrante.

A chiudere i festeggiamenti, uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra Buseto, regalando un finale carico di emozioni e colori.

L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare: «È una festa aperta alla cittadinanza e a tutti coloro che sentono un legame con questo territorio – affermano dal Comune – per celebrare insieme una storia lunga 75 anni, con lo sguardo rivolto al domani».