"Una vite su cui gira tutto": in libreria il nuovo romanzo di Leonardo Torre

27/06/2025 02:00:00

Dal oggi, 27 giugno, sarà disponibile in libreria e in tutti gli store online il nuovo romanzo di Leonardo Torre, Una vite su cui gira tutto. Dopo il successo del thriller psicologico Alice nel paese oscuro, l’autore torna con una storia intensa e disturbante che affonda nelle zone più buie dell’animo umano e della società contemporanea.

Ambientato a Trapani, il romanzo racconta la parabola discendente di un uomo violento e alcolizzato, protagonista di un femminicidio brutale. Una volta consumato il delitto, l’uomo è costretto alla fuga, inseguito non solo dalle forze dell’ordine, ma soprattutto dai suoi demoni interiori. Inizia così un percorso di latitanza fisica e mentale, un viaggio nella colpa, nella paura e nella spietata introspezione.

Torre costruisce un noir denso e coinvolgente in cui la tensione narrativa tipica del thriller si fonde con la riflessione psicologica. Il lettore è trascinato in una spirale di abisso e coscienza, tra incubi reali e simbolici, in un confronto serrato tra il protagonista e il suo lato più oscuro.

Il titolo, Una vite su cui gira tutto, riprende una celebre frase di Tolstoj: “Le donne sono una vite su cui gira tutto quanto”. Una citazione amara, che nel contesto del romanzo diventa una chiave di lettura per esplorare il rapporto malato tra potere, fragilità maschile e violenza di genere.

Con questo nuovo lavoro, Leonardo Torre conferma la sua capacità di scandagliare le contraddizioni della società e dell’animo umano, offrendo ai lettori un romanzo scomodo, potente e necessario.