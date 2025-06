Scivola con lo scooter assieme al fidanzato: 14enne in condizioni critiche

27/06/2025 07:51:00

Ancora un terribile incidente sulle strade siciliane. Una ragazzina di 14 anni lotta per la vita dopo quanto avvenuto a Isola delle Femmine, nei pressi di Palermo. La ragazza viaggiava come passeggera su uno scooter condotto dal fidanzato ventenne, quando il mezzo è finito fuori controllo all’altezza di un tornante sul lungomare. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Le condizioni di Martina, questo il suo nome, sono subito apparse gravissime. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa sul posto, procedendo con l’intubazione prima del trasferimento d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Attualmente la ragazza è ricoverata in terapia intensiva, mantenuta in coma farmacologico, con prognosi riservata. Il ragazzo di 20 anni, ha riportato soltanto lievi ferite.

Sui social network è partita una vera e propria ondata di affetto: amici, conoscenti e familiari si stanno stringendo attorno alla giovane, condividendo messaggi di speranza. “Preghiamo tutti per Martina”, ha scritto una compagna su Facebook, “sta affrontando una prova durissima dopo un terribile incidente avvenuto stanotte.”