Petrosino: "La spiaggia del villaggio Sabugia non viene pulita"

28/06/2025 16:30:00



Spett.le redazione tp24, con la presente desidero portare all’attenzione della sua redazione e della cittadinanza petrosilena una situazione incresciosa che riguarda un tratto del nostro litorale, nello specifico la spiaggia del villaggio Sabugia, da tempo trascurato nonostante l’esistenza di un appalto per la pulizia regolarmente affidato a un'azienda incaricata.

Il tratto in questione, versa da settimane in uno stato di abbandono, con rifiuti sparsi sulla sabbia. Una condizione non solo indecorosa, ma che rappresenta anche un potenziale pericolo per la salute dei cittadini e dei turisti.

A quanto risulta, i lavori di pulizia sono affidati a una ditta tramite regolare appalto comunale, ma gli interventi risultano assenti. I cittadini, residenti e non, si ritrovano quindi costretti a convivere con una situazione indegna di un territorio che fa del mare e del turismo uno dei suoi punti di forza.

Tale disservizio è inaccettabile, ancor più in vista della stagione estiva, e merita risposte chiare da parte dell’amministrazione comunale, che ha il dovere di vigilare sul rispetto degli impegni contrattuali assunti dall’azienda incaricata.

Mi auguro che, grazie anche alla visibilità offerta dal Suo giornale, questa segnalazione possa stimolare un intervento immediato, a beneficio della collettività e dell’immagine del nostro territorio.

Giuseppe