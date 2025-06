 ASP Trapani: nominato il nuovo responsabile per l’Hospice. A Pantelleria attivo l'ambulatorio di Reumatologia 

28/06/2025 14:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani rafforza il proprio impegno nell’offerta di servizi sanitari con due importanti novità: la nomina di un nuovo responsabile per l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Hospice, Cure Palliative e Terapia del Dolore, e l’attivazione di un ambulatorio di Reumatologia sull’isola di Pantelleria.

A guidare l’UOSD sarà il dott. Rosario Mistretta, 58 anni, specialista in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore. La nomina è stata disposta dal direttore generale facente funzione Danilo Palazzolo, su proposta del direttore del Dipartimento Cure Primarie, Luca Fazio. Si tratta di una scelta che valorizza la lunga esperienza maturata da Mistretta proprio all’interno dell’Hospice “Raggio di Sole” di Salemi, struttura di eccellenza situata in via Rocche di San Leonardo.

L’Hospice rappresenta un punto di riferimento regionale per l’accompagnamento dei malati terminali, offrendo cure palliative all’avanguardia, supporto psicologico e assistenza dedicata anche ai familiari, con l’obiettivo di garantire ai pazienti un fine vita dignitoso e privo di sofferenze.

Un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento dei servizi dell’ASP arriva da Pantelleria, dove, a partire dal 1° luglio, sarà attivo un nuovo ambulatorio di Reumatologia. Lo specialista sarà presente ogni giovedì, dalle ore 8:00 alle 14:00, presso i locali del Distretto Sanitario in via San Leonardo. L’iniziativa mira a garantire anche agli abitanti dell’isola un accesso diretto e continuo a visite e cure reumatologiche, rafforzando l’equità nell’assistenza sanitaria e la prossimità dei servizi sul territorio.