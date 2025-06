 Marsala, addio a Filippo Teresi

28/06/2025 16:43:00

Marsala piange Filippo Teresi, conosciuto e voluto bene da tutti. È venuto a mancare prematuramente, lasciando un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. Per tanti anni è stato il portiere del Palazzo Grattacielo di via Curatolo, punto di riferimento silenzioso e discreto per un intero quartiere e per le tante attività ospitate nello stabile, compresa RMC 101, che proprio lì aveva la sua sede.

La sua figura era familiare e rassicurante. Sempre presente, mai invadente, Filippo era l’amico di tutti, come lo ricordano in molti sui social in queste ore. Appassionato di musica, si dilettava nel canto.

Un ricordo speciale da RMC 101: “Si è spento prematuramente Filippo Teresi, storico portiere del Palazzo Grattacielo di Marsala, per anni anche sede di RMC 101. A nome di tutto il team, ci uniamo al dolore della famiglia, ricordandolo con affetto e gratitudine per la sua gentilezza e discrezione. Le più sentite condoglianze.”