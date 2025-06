Giornata di fuoco in Sicilia: 15 roghi hanno impegnato forestali, vigili del fuoco e protezione civile

29/06/2025 09:00:00

Giornata intensa per i soccorritori in Sicilia. Sono stati 15, ieri, gli incendi che hanno richiesto l’intervento congiunto di forestali, vigili del fuoco e protezione civile regionale. I roghi si sono sviluppati in diverse province dell’Isola, mettendo a dura prova uomini e mezzi impegnati nella lotta alle fiamme.

Ecco la distribuzione dei focolai per provincia: tre nell’Agrigentino, quattro nel Nisseno, due nel Catanese, tre in provincia di Enna, uno nel Palermitano, uno nel Ragusano e uno nel Siracusano.

Nel Palermitano, l’incendio è divampato a Chiusa Sclafani, in contrada Valle Vite. Nel Nisseno, fiamme a Sommatino (contrada Olivella), Mazzarino (contrada Monte Gibli), San Cataldo (Valle dei Pini) e Niscemi (contrada Stizza). Nel Catanese, incendi a Licodia Eubea (contrada Lago Dirillo) e a Militello Val di Catania (contrada Casa Linziti).

Nell’Agrigentino, roghi a Sant’Angelo Muxaro (contrada Grotta Murata), Menfi (contrada Cinquanta) e Raffadali (contrada Cozzo Buagini). Nell’Ennese, fiamme a Piazza Armerina (contrada Braemi). Nel Ragusano, un incendio ha interessato Monterosso Almo (contrada Monte Casasia), mentre nel Siracusano è stata colpita l’area di Lentini, in contrada Castellana.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso in alcune aree, mentre le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, in particolare nelle zone rurali e boscate, in questi giorni segnati da alte temperature e forte vento.