Solidarietà alle vittime di mafia e reati violenti: stanziati oltre 570mila euro

29/06/2025 08:00:00

Oltre 570mila euro sono stati deliberati in favore delle vittime di mafia e dei reati intenzionali violenti, nel corso dell’ultima riunione del Comitato di solidarietà. Una somma significativa che conferma l'impegno dello Stato nel garantire sostegno concreto a chi ha subito le conseguenze più gravi della criminalità organizzata e della violenza.

Nel dettaglio, 144mila euro sono stati destinati alle vittime di mafia e ai loro familiari, mentre oltre 430mila euro andranno a supporto dei familiari di vittime di omicidio, femminicidio e altri reati dolosi commessi con violenza contro la persona.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle famiglie affidatarie di minori orfani a causa di crimini domestici o di violenza di genere. In questo ambito, il Comitato ha approvato misure di sostegno economico, in particolare attraverso borse di studio per garantire il diritto allo studio dei minori coinvolti.

Alla seduta del Comitato hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Imprese e del Made in Italy, insieme alla concessionaria Consap, che gestisce operativamente i fondi.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di politiche pubbliche orientate alla tutela delle vittime e alla promozione della legalità, con particolare attenzione alla dimensione sociale e umana del danno subito.