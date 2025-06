Trapani, interdittiva antimafia per due aziende. Ecco perchè

30/06/2025 06:00:00

Due aziende trapanesi, La Miglior Frutta e Garden Frutta, hanno ricevuto dei provvedimenti interdittivi antimafia da parte della Prefettura di Trapani. Una misura prevista dalla legge per tutelare l’economia legale, e che investe indirettamente almeno 24 lavoratori.

Il primo stop è arrivato il 13 giugno per La Miglior Frutta S.r.l., piccolo punto vendita di vicinato in via Marconi, regolarmente attivo nel commercio al dettaglio di frutta e verdura. L’azienda aveva avviato la propria attività a dicembre 2023, ma tutto si è bloccato dopo che la Prefettura ha emesso un provvedimento interdittivo ai sensi del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), notificato al Comune. Il SUAP, applicando la legge, ha ordinato la cessazione immediata dell’attività e dichiarato inefficace la SCIA.

Solo due settimane dopo, il 27 giugno, è toccato a Garden Frutta S.r.l., una realtà più grande e strutturata, con sede legale in via Virgilio e sede operativa nella ex zona industriale, in via Francesco Culcasi. L’azienda si occupava della lavorazione industriale di prodotti ortofrutticoli, confezionamento, conservazione, commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Garden Frutta vantava dati economici importanti: nel 2023 ha registrato un fatturato di 11.799.211 €, con un utile di 148.474 €, e dava lavoro a 24 dipendenti.

Il provvedimento che ha colpito Garden Frutta non nasce direttamente da un’indagine sulla società, ma dal rapporto con un’altra impresa: La Gioia di Servire la Frutta, proprietaria originaria dell’attività, oggi destinataria di interdittiva antimafia. Garden Frutta aveva preso in affitto l’azienda nel 2019. Ma venuto meno il presupposto giuridico (cioè la titolarità legittima dell’impresa madre), anche tutte le autorizzazioni di Garden Frutta sono decadute per effetto riflesso.

Le interdittive antimafia sono strumenti amministrativi, non penali. Si basano su elementi di rischio e servono a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. A Trapani, la Prefettura guidata da Daniela Lupo ne ha già adottate 42 da novembre 2023, di cui nove solo da marzo a oggi. I settori coinvolti spaziano dal commercio ortofrutticolo all’allevamento, dalle costruzioni alla ristorazione, dai carburanti ai servizi funebri.

