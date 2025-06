30 Giugno: il prezzo dei dazi, caos treni e voli, 537 missili sull'Ucraina

30/06/2025 07:05:00

E' il 30 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• I dazi al 10 per cento costeranno all’Italia 1,9 miliardi e 27 mila posti di lavoro

• Ieri ci sono stati fino a 240 minuti di ritardo per i treni sulla linea Roma-Napoli. Disagi anche sulla Milano-Bologna e sulla Milano-Venezia

• Sabato 320 voli sono stati cancellati per un guasto ai radar nel nord Italia. I passeggeri rimasti a terra non verranno rimborsati dalle compagnie aeree, perché le cancellazioni sono dipese da cause di forza maggiore

• L’Ucraina si è ritirata dalla Convenzione di Ottawa, che considera illegittimo produrre, stoccare e sotterrare mine antiuomo

• Tra sabato e domenica la Russia ha colpito l’Ucraina con 537 tra missili e droni, sarebbero morti 3 civili

• Trump continua a dire di aver distrutto il nucleare iraniano. Ma secondo il capo dell’Aiea Grossi l’Iran potrebbe tornare ad essere in grado di arricchire l’uranio nel giro di qualche mese

• Il New York Times si è chiesto se Trump «dovrebbe (o potrebbe) essere aggiunto al Monte Rushmore», come lui vorrebbe. Risposta: tra i volti dei presidenti Usa scolpiti nella roccia non c’è spazio per aggiunte



• Orbán ha accusato Bruxelles di aver orchestrato «uno spettacolo ripugnante» riferendosi alla sfilata del Pride di Budapest, alla quale hanno partecipato 200 mila persone

• Trump ha annunciato di aver trovato dei ricchi compratori per la branca statunitense di TikTok. Ma per sapere chi sono dovremo aspettare due settimane

• Nagel cambia la governance. Sandro Panizza non è più il presidente del comitato parti correlate di Mediobanca. Al suo porto Vittorio Pignatti Morano

• Jeff Bezos e Lauren Sánchez, dopo il matrimonio, hanno lasciato Venezia

• Per combattere l’obesità Londra chiederà ai negozi di promuovere i cibi sani con punti fedeltà o sconti. Chi non lo farà verrà multato

• Da oggi in Francia non si potrà più fumare in spiaggia, in un parco, vicino alle scuole. Si potrà ancora farlo nelle terrazze di bar e ristoranti

• Piogge torrenziali si sono abbattute sulla Francia, causando due morti e 17 feriti. In una Parigi completamente allagata una volante della polizia ha diffuso la colonna sonora di Titanic

• In Serbia migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del presidente Vučić

• Dopo le critiche al dl sicurezza, la Cassazione ha bocciato anche la spedizione dei migranti nei cpr albanesi

• Il proprietario di casa di Andrea Sempio non ha voluto rinnovargli il contratto d’affitto perché la presenza dell’uomo fa appostare troppi giornalisti

• A Ferrara una detenuta transgender ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini all’interno del carcere

• Norris ha vinto il Gp dell’Austria arrivando davanti a Piastri, Leclerc e Hamilton

• Marc Márquez ha vinto il Gp di Olanda arrivando davanti a Bezzecchi e Bagnaia

• Filippo Conca è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada. Fa parte di una squadra amatoriale e senza sponsor

• Oggi inizia il torneo di Wimbledon. Alle 14.30 giocano Alcaraz sfiderà Fognini, 38 anni, che ha detto che questa è la sua ultima volta al torneo. Giocheranno anche Bellucci-Crowford, Darderi-Safiulin, Berrettini-Majchrzak e Arnaldi-van de Zandschulp

• Questa sera alle 21 l’Inter giocherà contro i brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club

• Oggi Fininvest controfirmerà il contratto di cessione delle quote del Monza al fondo Beckett Layne Ventures. Galiani resterà ad

• La Nazionale italiana di atletica ha vinto gli Europei a squadre di Madrid

• La squadra italiana femminile di basket è arrivata terza agli Europei. Era da trent’anni che non succedeva

• È morto il democristiano Giuseppe Martellotta (84 anni)



Titoli

Corriere della Sera: Putin, l’attacco più duro

la Repubblica: Ucraina, missili e mine

La Stampa: Incubo dai cieli su Kiev / Pace sempre più lontana

Il Sole 24 Ore: Ora e titoli di Stato, le strategie difensive

Il Messaggero: «Liste d’attesa, ora si cambia»

Il Giornale: Migranti, il pian del governo

Leggo: Pioggia di missili sull’Ucraina

Qn: Scontro Cassazione-governo / Bocciato il piano Albania

Il Fatto: Riarmo: i big italiani fanno / a botte per spartirsi la torta

Libero: È sempre toga rotta

La Verità: La Cassazione sta con i clandestini

Il Mattino: Campagna regina del mare

il Quotidiano del Sud: Una ricerca da buttare via

Domani: La tregua Iran-Israele è fragile / Kiev vuole usare le mine antiuomo