Controlli straordinari dei Carabinieri a San Vito lo Capo e Mazara del Vallo

30/06/2025 13:50:00

Fine settimana di intensa attività per i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, impegnati in una serie di controlli straordinari del territorio nelle località turistiche di San Vito lo Capo e Mazara del Vallo. L’operazione rientra nel piano di sicurezza pubblica definito durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocato con il Prefetto di Trapani.

Nel corso dei servizi — svolti con posti di blocco lungo le principali arterie stradali e controlli su strada mirati alla prevenzione di reati e alla sicurezza della circolazione — sono emerse diverse irregolarità.

Tre persone, un 65enne, un 29enne e un 39enne, sono state denunciate per il possesso ingiustificato di coltelli a serramanico, sottoposti a sequestro. Un 47enne è stato invece trovato con un bastone chiodato nascosto nel bagagliaio della propria auto. A Mazara del Vallo, un 25enne straniero è stato fermato con alcune dosi di hashish, anche queste sequestrate.

Nel complesso sono state denunciate diverse persone per guida senza patente e in stato di ebbrezza. Un 32enne e un 35enne sono stati fermati alla guida senza aver mai conseguito la patente, mentre un 48enne e un 32enne sono risultati positivi all’alcol test, con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l.

Particolare attenzione anche ai soggetti sottoposti a misure restrittive: un 74enne in detenzione domiciliare e un 25enne sottoposto alla sorveglianza speciale sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni, poiché non si trovavano nelle rispettive abitazioni durante la notte.

Infine, due persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

I controlli, fa sapere l’Arma, proseguiranno per tutta l’estate nelle principali località turistiche della provincia di Trapani.