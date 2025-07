Scuolabus si ribalta: feriti quattro bambini e due adulti

02/07/2025 07:45:00

Attimi di paura ieri a Palermo, dove uno scuolabus si è ribaltato in via Ruffo di Calabria, strada che collega il capoluogo siciliano con la frazione di San Martino delle Scale, nel territorio di Monreale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un bambino rimasto incastrato all’interno del mezzo. Complessivamente risultano feriti quattro bambini, l’autista e un assistente scolastico: tutti sono stati soccorsi e affidati al personale del 118.

Le operazioni di recupero del veicolo, un pulmino giallo con la scritta “scuolabus”, sono durate per alcune ore. Il mezzo, come mostrano le immagini diffuse dai Vigili del fuoco, si è ribaltato sul fianco destro. Per rimetterlo in carreggiata è stata utilizzata un’autogrù. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.