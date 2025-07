Trapani, calcio e basket regine del mercato...

03/07/2025 19:07:00

Trapani scatenata, sia nel calcio sia nel basket. Le due squadre granata procedono spedite in questo mercato estivo e sono grandi protagoniste, soprattutto quella del calcio che in tre giorni ha annunciato la firma di sette calciatori.

Gli ultimi due sono Diego Marcolini, centrocampista classe 2005 e proveniente dalla Primavera del Cagliari, e il terzino Niko Marco Patrick Kirwna, esterno neozelandese con cittadinanza italiana.

Marcolini è una autentica premessa, avendo già vinto diversi trofei: due scudetti nell'Under 17 e nell'Under 18 e la Coppa Italia Primavera con il Cagliari. Kirwna è cresciuto nell'Auckland City ed è arrivato in Italia nel Mestre per proseguire con Reggina e Reggiana fino ad arrivare al Padova con cui ha anche conquistato la promozione in serie B.

La Shark, invece, ha piazzato un grande colpo che proietta sempre più i granata tra i top club della serie A di pallacanestro, al netto delle cessioni già certe come quella di Horton o future come nel caso di Robinson.

I granata, infatti, hanno raggiunto un accordo con Timmy Allen, ala americana di 198 centimetri e 95 chili, proveniente dal Filou Oostende. Ha provato l'accesso in Nba, ma i Memphis Grizzlies hanno preferito lasciarlo libero subito dopo la firma, quindi, ha militato nel Memphis Hustle in G-League con una media di quasi 10 punti a partita.

Numeri che gli sono valsi il ritorno in Nba sempre con i Grizzlies con cui ha esordito il 6 aprile 2024. L'anno scorso lascia l'America e sbarca in Europa, firmando per il Filou Oostende, in Belgio, con una media di 20,2 punti, venendo riconosciuto come Mvp dell'intero torneo, trascinando la formazione belga alla vittoria del campionato al termine dei playoff.